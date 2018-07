Communiqué de l’Union européenne : L’UE décaisse 30millions d’euro en faveur du Niger (soit 19,678 milliards de Francs CFA)

Conformément aux calendriers prévus, l’Union européenne vient d’approuver le décaissement de deux programmes d’appuis budgétaire au profit du Budget de l’Etat nigérien 2018.Un montant total de 30 000 000 EUR (soit 19,678 milliards de Francs CFA) sera de ce fait versé au Trésor public nigérien d’ici quelques jours. Ce financement provient du Fonds européen de Développement (FED) et s’inscrit dans la mise en œuvre de deux programmes d’appui budgétaire sectoriel (Contrat de réforme sectorielle « Education/formation » et Contrat de réforme sectorielle « sécurité alimentaire, nutritionnelle et le développement agricole durable »).

La décision de décaissementde ces deux programmes d’appui budgétaire sectoriel a été prise après l’analyse approfondie de larequête du Gouvernement de la République du Niger, transmise en mai 2018 et documentant l’atteinte des critères d’éligibilités. Ces critères sont : l’existence d’un cadrage macroéconomique soutenable, crédible et pertinent, les progrès constatés dans la mise en œuvre du Plan national de développement et social (PDES) et des politiques sectorielles soutenues, une dynamique positive dans la réforme de la gestion des finances publiques et des progrès constatés dans le domaine de la transparence budgétaire et du contrôle.

Bien que non affectés, les appuis budgétaires sectoriels Education et Sécurité alimentaire, nutritionnelle et développement agricole durable ont vocation à contribuer à la mise en œuvre des politiques sectorielles qu’ils appuient. En particulier, une allocation de 20 millions d’euros (environ 13,11 milliards FCFA) a été consacrée au secteur « Sécurité alimentaire, nutritionnelle et agriculture durable ».

Le secteur de l’éducation de base bénéficie d’un déboursement de 10 millions d’euros (environ 6,55 milliards de Francs CFA) en vue d’améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement de base ainsi que la gouvernance du secteur.

Le montant de ce décaissement constitue une partie de l’appui budgétaire sectoriel prévu en 2018. Le décaissement des autres tranches de ces mêmes programmes interviendra au cours du quatrième trimestre de cette année, sur la base d’une nouvelle analyse des conditions d’éligibilité et d’atteinte des critères de performance.

Pour rappel, ces transferts de fonds sont complétés par le dialogue sur les politiques, la conduite des réformes, l’évaluation des performances et le renforcement des capacités ainsi que sur la base d’un partenariat et d’une redevabilité mutuelle. Ces transferts complètent par ailleurs les importantes réalisations financières faites au niveau des projets de développement financés par l’UE et ses Etats membres.

Aussi, le Fonds européen de développement (FED) est alimenté par les contributions des Etats Membres de l’UE. Les Fonds dédiés au Niger sont complétés par les apports octroyés bilatéralement par certains d’entre eux, ainsi que par l’Office Humanitaire de la Commission européenne (ECHO) qui mobilise également des montants considérables en réponse aux crises et catastrophes qui sévissent dans le pays.