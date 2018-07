Communiqué de presse à l’issu du Séminaire professionnel du Secrétariat Permanent et des Comités Nationaux de Coordination des actions du G5 SAHEL (CNC), tenu à Niamey: des échanges enrichissants entre les membres du Secrétariat permanent et ceux des Comités nationaux de coordination

Du 26 au 28 juillet 2018 s’est tenu à Niamey au Niger un séminaire professionnel du G5 Sahel réunissant le Secrétariat permanent (SP) et des membres des Comités nationaux de coordination (CNC) des Etats membres, sur invitation de Monsieur Maman Sambo SIDIKOU, Secrétaire permanent du G5 Sahel.

Le séminaire entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des sessions du Conseil des ministres, du 06 juin 2017 à Bamako et du 04 février 2018 à Niamey, relatives aux CNC et à la formalisation de leurs relations avec le Secrétariat permanent. Il a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Union européenne, à travers le Projet d’appui au G5 Sahel pour la Sécurité au Sahel et du Ministère du Plan du Niger.

Le séminaire a reçu la visite de madame Aichatou Kané Boulama, Ministre du Plan du Niger et Présidente du Conseil des ministres du G5 Sahel. Elle a félicité les membres du séminaire pour les résultats déjà atteints par le Secrétariat permanent et les CNC et les a encouragé à poursuivre leurs efforts.

L’objectif général du séminaire vise à améliorer le fonctionnement des CNC par des propositions aussi bien au niveau des textes administratifs relatifs aux CNC que des procédures devant régir les relations fonctionnelles entre le Secrétariat permanent du G5 Sahel et les CNC

De façon spécifique, il s’est agi de :

– discuter du fonctionnement du Secrétariat permanent et de chacun des cinq CNC,

– recueillir les propositions pertinentes de format et de fonctionnement des CNC,

– esquisser un projet de document cadre d’orientation pour le format des CNC,

– discuter des relations fonctionnelles devant lier les CNC au Secrétariat permanent,

– discuter des mesures de renforcement des relations entre le Secrétariat permanent et les CNC,

– élaborer un projet de document cadre de formalisation des relations Secrétariat permanent et les CNC,

– élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des principales conclusions et recommandations issues du Séminaire.

Le séminaire s’étant tenu en perspective de la tenue de la Table ronde de financement du programme d’investissements prioritaires (PIP), prévue le 06 décembre 2018 à Nouakchott, les participants ont également échangé sur les modalités d’implication des CNC dans la préparation de cette rencontre de coordination avec les Partenaires techniques et financiers.

Source: ONEP