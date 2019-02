COMMUNIQUE DE PRESSE : Commission Climat Région Sahel…

Niamey, capitale du Niger abritera le lundi 25 Février 2019, la Première Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République du Niger, Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel.

Cette Conférence qui a comme invité d’honneur, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc verra la participation de 17 Etats de la région du Sahel membres de la CCRS notamment: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad.

Les points ayant été retenus à l’ordre du jour de cette première conférence, sont : l’endossement du Plan d’Investissement Climat Pour La Région Du Sahel (PIC-RS), le PRP, le dispositif institutionnel et sa mise en œuvre.

Plusieurs activités sont prévues en marge de cette conférence, notamment la réunion des Experts et la réunion des Ministres des pays membres du CCRS, respectivement les 22 et 23 février 2019, et d’une table ronde des partenaires au développement sur le financement du plan d’investissement climat pour la région du Sahel (PIC-RS) le 26 Févier 2019 à Niamey.

Le PIC-RS est un Plan stratégique d’Investissement à long terme pour la Région du Sahel face aux défis des changements climatiques. Ce plan d’un cout global de 392,709 milliards de dollars US vise à soutenir et à promouvoir la coopération régionale et internationale en vue de la mobilisation d’une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les parties prenantes. Il porte sur la période 2018-2030 et se subdivise en trois (3) documents programmatiques sur trois (3) phases de mise en œuvre :

Le programme régional prioritaire (PRP) 2018-2020

Le plan quinquenal1 (PQ1) 2021-2025

Le plan quinquenal2 (PQ2) 2025-2030

Cette table ronde a pour objectif, de réunir autour du PIC-RS et du PRP, les partenaires techniques et financiers de la Région du Sahel en vue d’échanger sur le contenu de ces documents et d’obtenir leur adhésion pour le financement des programmes structurants qui y sont prévus.

Par Comité d’organisation (Sous-Comité Communication) www.ccrsahel.org