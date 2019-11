Communiqué de presse de la BAD au Niger…

Du 04 au 08 novembre, le bureau national de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Niger et le Gouvernement organisent, à Niamey, la revue annuelle conjointe 2019 de la performance du portefeuille de la BAD. Il s’agit de la première édition organisée après l’ouverture du bureau de la Banque au Niger.

Les objectifs de cette revue sont, entre autres, de passer en revue l’état d’avancement des projets cofinancés par la Banque et leur contribution au développement du Niger, d’identifier les principaux problèmes et contraintes rencontrés dans leur mise en œuvre et de proposer des mesures correctives pour améliorer leur exécution et l’atteinte des résultats.

Pour l’édition 2019, la revue comprendra trois (3) segments importants, à savoir : (i) la revue sectorielle détaillée des opérations en cours ; (ii) un séminaire de formation en passation des marchés et gestion financière ; et (iii) un atelier ministériel de haut niveau sur l’examen des principales conclusions de la revue sectorielle et les orientations pour l’amélioration de la performance du portefeuille actif des opérations de la BAD au Niger.

Ainsi, les résultats de la revue sectorielle seront soumis à l’appréciation des membres du gouvernement en charge de la tutelle des opérations du portefeuille.

Des solutions concrètes et recommandations pour accélérer la mise en œuvre des projets et atteindre les objectifs de développement planifiés et l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel pour l’amélioration de la performance du portefeuille sont les principaux résultats attendus pour cette revue annuelle conjointe 2019.