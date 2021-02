COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS SAHELO-SAHARIENS (CEN-SAD)

La communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) suit avec préoccupation les derniers développements de la situation socio-politique au Niger consécutive a la tenue du 2eme tour de l’élection présidentielle du 21 Février 2021.

La CEN-SAD note que ce second tour a été organise avec la participation de l’ensemble des parties prenantes au processus électoral en particulier au sein de l’opérateur unique qu’est la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Elle note également que l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux ont exprimé leur satisfaction quand a la bonne organisation et au bon déroulement du scrutin.

Aussi, la CEN-SAD appelle l’ensemble des acteurs, notamment les candidats à l’élection présidentielle, les partis politiques et les organisations de la société civile, à prendre la mesure de l’admiration qu’a suscité le processus électoral nigérien en Afrique et au-delà et a inscrire leurs actions dans le cadre des lois et institutions de la République prévues pour gérer d’éventuelles contestations et a préserver ainsi, autant l’image du Niger, que la concorde nationale et le vivre ensemble harmonieux.

Par la CEN-SAD