Communiqué de presse de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT)

Le président de la Fénifoot œuvre pour l’affermissement d’un partenariat fructueux avec deux grands clubs marocains.

Le président de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT), le Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé, présent au Maroc pour assister à la 40ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), tenue le 2 février à Casablanca, a profité de son séjour pour concrétiser les intentions de bonne volonté prises avec deux grands Clubs du Royaume Chérifien, à savoir le Fath Union Sportive (FUS) et l’Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR), tous deux clubs de Rabat.

C’était le 3 février dernier en marge de la 5ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2018.

➡AVEC LE FUS DE RABAT 🇲🇦

Le colonel-major Pelé a échangé avec le manager général du FUS de la mise en pratique du partenariat. Celui-ci se décline à travers un axe principal, la formation. Celle des jeunes, notamment avec un focus sur les joueurs du Mena Cadets, demi-finalistes de la dernière CAN au Gabon et huitième de finaliste de la Coupe du Monde de la catégorie disputée en octobre 2017 en Inde.

Par ce partenariat, le FUS est prêt à accueillir dans ses petites catégories quelques-uns de ces jeunes footballeurs nigériens pour perfectionner leur formation et leur trouver des perspectives intéressantes pour leur carrière. Á cela s’ajoute également la formation des entraîneurs et des médecins nigériens.

➡AVEC L’AS FAR DE RABAT 🇲🇦

Accompagné de son camarade de promotion, le Président du club, Colonel Boubker Ayoubin, le président de la FENIFOOT a d’abord visité les principales infrastructures du club militaire marocain.

Comme au FUS, le Colonel-Major Pelé a trouvé des partenaires attentifs et convaincus par le projet commun basé également sur la formation des jeunes, le renforcement des capacités des médecins et des techniciens. En somme, la visite du colonel-major Pelé aux sièges de ces deux géants du football maghrébin aura été bénéfique et porteuse d’espoirs pour le football nigérien, qui trouve avec son homologue marocain, par le biais des institutions du FUS et de l’ASFAR, un partenaire fiable et solide pour sa progression amorcée par le comité exécutif de la FENIFOOT.