Communiqué de presse de la Révolution Démocratique (RD)

Le 10 décembre 2019, le Niger a fait l’objet d’une traîtresse attaque terroriste, à Inatès.

Le bilan de cette attaque est très lourd, des dizaines de soldats tombés sur le champ d’honneur, plusieurs blessés et des disparus.

En cette douloureuse circonstance, la Révolution Démocratique adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et le retour sain et sauf de nos braves soldats enlevés.

Aussi, la Révolution Démocratique réaffirme-t-elle son indéfectible et patriotique soutien aux FDS et les encourage dans leur noble mission de protection et de défense des nigériennes et des nigériens.

La R.D demande au peuple nigérien de garder un niveau de vigilance élevé dans l’appréciation de la situation que nous vivons.

La Révolution Démocratique exhorte les populations nigériennes à soutenir sans faille, Son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, le gouvernement et nos FDS dans la sécurisation de notre pays et le renforcement de notre démocratie et de nos institutions.

À la RD, nous avons foi au ferme engagement de nos plus hautes autorités à protéger le Niger, les nigériens et leurs biens.

Tous ensemble, tous unis, nous vaincrons les forces du mal.

L’heure est à la cohésion, à la mobilisation, à la vigilance et à l’unité nationale.

Vive le Niger !

Vive la République !

Fait à Niamey, le 12 décembre 2019

Pour la Révolution Démocratique

Le camarade Abdoul Moumouni Ousmane