Communiqué de presse de l’Ambassade de Russie relatif à l’attaque terroriste contre le poste militaire à Inates au Niger…

L’Ambassade de Russie au Niger (avec résidence à Bamako) condamne fermement l’attaque terroriste, perpétrée le 10 décembre 2019 contre le poste militaire à Inates qui a fait de nombreuses victimes.

L’Ambassade réaffirme son appui inconditionnelaux efforts effectués par le gouvernement de la République du Niger et la Force conjointe G5 Sahelpour assurer la sécurité au pays.

Nous exprimons nos sincères condoléances et notre sympathie aux autorités nigériennes et aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux victimes de cette tragédie.