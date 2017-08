Communiqué de presse de l’Association Nigérienne des Editeurs de la Presse Indépendante (ANEPI)

L’Association Nigérienne des Editeurs de la Presse Indépendante (ANEPI) vient d’apprendre avec satisfaction que Gorel Harouna, Directeur de publication du journal Mutations, vient de remporter le procès qui l’oppose depuis plusieurs mois à une société industrielle de la place, la Société de Transformation Alimentaire (STA).

Dans une série d’articles, le journal a mis en lumière certaines mauvaises pratiques de la société en matière de gestion de ses ressources et de son personnel. S’estimant diffamés, les responsables de ladite société avaient porté plainte devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, réclamant 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts.

A la suite des arguments développés par les deux parties, le Tribunal a constaté, dans un verdict rendu le 08 août dernier, que notre confrère a fait son travail dans les règles de l’art. Il a donc rejeté l’accusation de diffamation et a condamné les plaignants aux dépens.

Tout en félicitant le confrère pour son travail d’investigation et son professionnalisme, l’ANEPI encourage, une fois de plus, tous les journalistes professionnels à beaucoup plus de respect de l’éthique et de la déontologie du métier dans leurs investigations, le traitement et la diffusion des informations recueillies. L’ANEPI encourage par la même occasion les journalistes et organes de presse à faire davantage confiance à la justice chaque fois qu’un procès les oppose à un tiers.

Fait à Niamey, le 13 août 2017