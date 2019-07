COMMUNIQUE DE PRESSE DE NIGER TELECOMS…

Il nous a été donné de constater, qu’une certaine information de nature à porter atteinte à la crédibilité de NIGER TELECOMS circule sur les réseaux sociaux.

En effet, faisant référence à un passage du rapport de contrôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) diligenté depuis le mois de février 2019, certains citoyens parlent d’un scandale à NIGER TELECOMS.

Afin d’apporter des éclaircissements sur ces informations, NIGER TELECOMS tient à porter à la connaissance du public ce qui suit :

NIGER TELECOMS, seul détenteur de la fibre optique au NIGER, assure la connectivité des opérateurs et fournisseurs IP nationaux et internationaux en mettant à leur disposition la capacité nécessaire, conformément à un catalogue approuvé par l’ARCEP.

C’est dans ce cadre que, NIGER TELECOMS entretient des relations commerciales avec tous les opérateurs nationaux de téléphonie (Airtel, Moov, Orange), les fournisseurs d’accès internet (Liptinfor, Alink Télécom) et les partenaires internationaux (ONATEL Burkina Faso, BENIN TELECOM, MTN Nigeria, GLO Nigeria, ISOCEL Benin, Orange Cote d’Ivoire, AFRI-IX).

Toutefois, les opérateurs nationaux de téléphonie (Airtel, Moov, Orange) achètent l’internet (IP) auprès des partenaires de leurs choix car NIGER TELECOMS ne vend le service internet (IP) qu’aux clients finaux. Les opérateurs Moov et Airtel achètent l’internet (IP) de bout en bout avec les fournisseurs ISOCEL et BHARTI France, pour la fourniture et la livraison jusqu’à leurs sièges.

Dans ce cas de figure, ces fournisseurs louent auprès de NIGER TELECOMS la capacité (tuyaux) pour acheminer le service IP à l’intérieur du NIGER. Pour sa part et pour des raisons qui lui sont propres, Orange NIGER achète le service IP auprès de ses partenaires internationaux aux frontières et utilise les infrastructures (tuyaux) de NIGER TELECOMS pour acheminer le service à son siège.

Il faut préciser que le montant publié de trente-neuf millions neuf cent vingt-neuf mille sept cent soixante (39 929 760) FCFA pour ISOCEL correspond plutôt à une facturation mensuelle et non annuelle. Ce montant est valable pour l’ensemble des opérateurs conformément au catalogue en vigueur à la période.

Ce qui démontre clairement que NIGER TELECOMS a généré beaucoup plus de revenus et n’est pas discriminatoire dans ses relations avec ses partenaires. En conclusion, NIGER TELECOMS rappelle qu’elle est une entreprise citoyenne, respectueuse des lois et textes règlementaires de la République et reste disponible pour d’éventuelles informations à ce sujet.

Toutefois, NIGER TELECOMS se réserve le droit de défendre son image contre toute tentative tendant à la discréditer.

Par Niger Telecoms