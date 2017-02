Communiqué de presse du Conseil Supérieur de la Communication : Le CSC rappelle l’interdiction faite aux médias de publier ou de diffuser tout propos à caractère régionaliste, ethnique ou racial

Le Conseil Supérieur de la Communication a constaté, ces derniers temps, la diffusion et la publication par certains médias de propos à caractère régionaliste et ethnique, susceptibles de saper l’unité nationale et la cohésion sociale.

En application des dispositions de la loi N°2014-01 du 28 mars 2014, portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires, de la loi organique 2014-04 du 15 avril 2014, portant régime électoral des membres de l’Assemblée Nationale et des textes réglementant l’accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés, le CSC interdit formellement toute diffusion ou publication des déclarations, propos, harangues, sermons et professions de foi s’appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique et racial, ainsi que toutes formes de propagande visant à inciter les populations à la désobéissance civile et à la violence.

Conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, le CSC rappelle également aux médias publics et privés, »qu’ils ont l’obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l’unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. ».

Par conséquent, tout média contrevenant aux dispositions légales et réglementaires ci-dessus citées s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.