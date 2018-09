COMMUNIQUE DE PRESSE DU FORUM NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE POUR UN NIGER NOUVEAU (FSCNN)

Considérant que la République du Niger est un Etat unitaire, une et indivisible, démocratique et sociale ;

Considérant que la constitution de la République du Niger dispose en son article 4 que dans l’exercice du pouvoir d’Etat, le régionalisme, l’ethnocentrisme et l’esprit de clan entre autres sont punis par la loi ;

Considérant que conformément à l’article 32 de la constitution du 25 novembre 2010, l’Etat reconnait et garantit la liberté d’aller et venir sur toute l’étendue du territoire national, les libertés de réunion et de manifestation ;

Considérant que les décisions de justice, en République du Niger, s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens ;

Considérant l’ordonnance du Président du tribunal d’Agadez, Juge des référés, en date du 30 août 2018, déclarant le cantonnement de Nouhou Mahamadou Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa à l’aéroport Mano Dayak constitutif de voie de fait ;

Le Forum National de la Société Civile pour un Niger Nouveau interpelle le Président de la République, garant de l’unité nationale et du respect de la constitution quant aux agissements et actes du maire d’Agadez et la déclaration des maires et élus de la région d’Agadez qui menacent gravement l’unité nationale et la cohésion sociale.

Le FSCNN rappelle au Président de la République son serment l’engageant « à faire respecter »les lois et règlements de la République.

Les actes et agissements du maire d’Agadez qui semble être de connivence avec les autres maires et élus de la région sont constitutifs de manquements graves de leur part en leur qualité des Représentants de l’Etat censés veiller à l’application des lois et règlements de la République ;

La République ne saurait tolérer ce genre d’agissements de la part des dépositaires de l’autorité qui doivent être poursuivis et punis par les juridictions compétentes afin que cela ne se répète plus dans la République du Niger.

Vive la République, une et indivisible !

Fait, à Niamey, le 2 septembre 2018