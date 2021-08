Communiqué de presse du MAE de Russie relatif à la rencontre de Mikhaïl Bogdanov, Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie avec Paul-Bertrand Barrets, Chargé d’Affaires a.i. de la France en Russie

Share on Twitter

23 août, S.E.M. Mikhaïl Bogdanov, Représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, Vice-Ministre russe des Affaires étrangères, a reçu au MAE de Russie M. Paul-Bertrand Barrets, Chargé d’Affaires a.i. de France en Russie.

Ils ont eu un échange de vues franc sur l’évolution de la situation dans un certain nombre d’États africains et dans la région saharo-sahélienne en général, l’accent étant mis sur la coordination des efforts internationaux visant à lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et la migration illégale.

Source : Service de presse de l’Ambassade de Russie