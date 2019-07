Communiqué de presse du Ministère de la santé publique du 18 juillet 2019…

Le ministre de la santé publique informe les centrales pharmaceutiques, les officines et toutes les structures de santé privees et publiques de l arrêt de la commercialisation de CE TYPE DU PARACÉTAMOL INJECTABLE ( voir photo et lettre jointe ) à compter de ce jour .

Des missions d’inspection sillonneront les structures de santé privées et publiques afin de détecter tout contrevenant.

Le ministre demande à toutes ces structures d arrêter la vente de ce produit si elles sont en sa possession et le déclarer à la direction de la pharmacie du ministère de la santé publique.

Par le ministre de la santé publique. (Dr illiassou Mainassara).