COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU NIGER !!!!

Par mesure préventive le Ministre de la santé publique informe les responsables des structures sanitaires publiques et privées ; les directeurs généraux des centrales pharmaceutiques publiques et privées ; les responsables des pharmacies et officines publiques et privées DE L’ABROGATION DE MISE SUR LE MARCHÉ NIGERIEN des médicaments suivants :

– PNEUMOREL 80 MG COMPRIMÉ BOITE DE 30 Numéro du VISA 94-0650-01 ;

– PNEUMOREL SIROP 0,2 % FLACON /150 ML numéro de visa 94-0627-01 .

Par conséquent invite tous ces responsables cités ci haut de :

– ne plus importer ces deux produits,

– de ne plus prescrire ces produits aux malades ,

– procéder au retrait des lots disponibles dans les pharmacies et centrales pharmaceutiques ,

– de remmettre aux centrales pharmaceutiques tous les stocks disponibles dans les officines ,

– demande aux patients qui sont en possession de ces médicaments de les ramener au niveau des officines où ils les ont acheté,

– demande à ceux qui ont constaté des effets secondaires comme malaise ou autres signes après la prise de ces deux produits de se présenter dans une formation sanitaire.

Le ministère de la santé publique à pri toutes les dispositions utiles quand au respect de cette décision.

Cette décision prend effet dans l immédiat.

Par le Ministre de la santé publique Dr. Illiassou Mainassara.