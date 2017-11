Communiqué de presse du Ministère en charge de l’Intérieur et de la Sécurité Publique : Trois (03) morts et de nombreux blessés dans une bagarre entre agriculteurs et éleveurs, dans la commune rurale de Maijirgui (Tessaoua)

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Affaires Coutumières et Religieuses a le regret d’informer la population que suite à un conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le village de Débi et alentours (Commune rurale de Maijirgui) Département de Tessaoua, une rixe a opposé dans la journée du lundi 20 novembre 2017 ces deux (2) communautés.

On déplore malheureusement un (1) mort du côté agriculteurs en l’occurrence le chef dudit village et deux (2) morts du côté éleveurs ainsi que de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Affaires Coutumières et Religieuses présente au nom du Président de la République, Chef de l’Etat et du Gouvernement ses condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il saisit cette occasion pour rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour ramener le calme et la sérénité dans la zone

D’ores et déjà le meurtrier du chef de village a été arrêté. Vingt-trois (23) personnes prises en flagrant délit de commission d’actes d’incendie sur un campement ont été arrêtées. Une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités des uns et des autres dans ces événements tragiques.

L’Etat sera sans faiblesse contre tous ceux qui ont si dangereusement mis en péril la paix sociale. ».

Source: ONEP