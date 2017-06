Communiqué de presse du Ministère Etrangère de la Coopération de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieure relatif à la collusion entre un train et un bus d’une société nigérienne de transport

Le Ministère des Affaires Etrangère de la Coopération de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieure informe de la survenance le mardi 13 juin 2017 aux environs de 4H du matin d’un accident de circulation, une collision entre un train et un bus d’une Société Nigérienne dans le village de OKOUNFO à Savé-Parakou. Une mission a été immédiatement dépêchée sur les lieux par l’Ambassade du Niger à Parakou.

Il est déploré quatre (4) morts dont deux (2) Nigérians, un Béninois et un non identifié. Il a été enregistré dix-huit (18) blessés dont seize (16) Nigériens déjà pris en charge par les services de santé Béninois avec l’assistance de l’Ambassade du Niger à Cotonou.

Au nom du Président de la République du Niger et du Gouvernement, Le Ministère des Affaires Etrangère de la Coopération de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieure présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.