Communiqué de presse du SG sortant du MNSD-Nassara: Abdoul Kadri Tidjani Entre frustration et déception !

Le jeudi 23 mai 2019, le Secrétaires Général sortant du Bureau Politique National du Mouvement National pour la Société du Développement (MNSD-Nassara), M. Abdoul KadriTidjani a rendu public un communiqué de presse pour apporter un démenti en affirmant que la conférence régionale extraordinaire de la région de Maradi ne s’est jamais tenue. En plus, il a menacé de poursuivre en justice ses adversaires politiques qui font cas de son éjection du poste du SG. Chose curieuse !

Mais pourtant il reconnait dans son communiqué que le samedi 18 mai 2018, la conférence a été convoquée, et y a eu des échanges, même s’il qualifie ces échanges d’informels, et que aucun consensus n’a été trouvé.

Dans quel cadre ces échanges informels ont eu lieu ?

Pourtant il était à Maradi et il a participé à ces échanges informels ?

Le bon sens aurait recommandé au SG du BPN/MNSDNassara sortant Abdoul Kadri Tidjani de dire ce qui s’est réellement passé lors de ces échanges qu’il qualifie d’informels. Une chose est sûre, le MNSD-Nassara de la région de Maradi a convoqué une conférence régionale extraordinaire le samedi 18 mai 2019, dans la salle de réunion de la Mairie.

Cette grande rencontre a pour ordre du jour la désignation de la candidature unique du Secrétaire Général du Bureau Politique National du parti (SG/BPN). Le Bureau politique a conseillé la région de ne pas aller au vote. Pourquoi cette recommandation ?

Vu non seulement l’âge entre les deux candidats, mais surtout les postes de responsabilités que Abdoul Kadri Tidjani a occupé, et qu’ils sont de la même coordination, la région a préféré pour ne pas humilier un des candidats d’aller vers un consensus. C’est à cet effet, un consensus s’est dégagé après plusieurs consultations et concertations des coordinateurs des 9 coordinations de la section MNSD-Nassara de la région de Maradi, en présence des émissaires du bureau politique national envoyés pour superviser la conférence.

Ainsi, les 9 coordinations sur 9 ont opté pour la candidature unique au poste du SG du BPN/MNSD-Nassara de Moussa Maman Doutchi et Abdoul Kadri Tidjani reste toujours à son poste de ministre jusqu’à la fin du Mandat du Président de la République.Mais à la grande surprise le Sieur Abdoul Kadri Tidjani a rejeté en bloc cette proposition.

La section de Maradi en présence des superviseurs du BPN a dressé un rapport où tous les 9 coordinateurs ont apposé leurs signatures, qui a été envoyé au Président du BPN du parti pour lui faire parvenir l’unique proposition de la section du MNSDNassara de Maradi. Pour rappel, lors des renouvèlements des structures du parti pour le 9ème congrès Ordinaire du parti qui s’est tenu le 23 mars 2019 à Tahoua, la région de Maradi n’a pas pu trouver un consensus pour le poste du SG/

BPN à cause d’une crise dans la coordination du MNSDNassara de Dakoro.

A cet effet, le congrès a renvoyé la question à la section de Maradi de régler le problème dans deux mois à compter de la date de la fin des assises de Tahoua. Malgré toutes les démarches entrepris par les sages du parti, les deux candidats, Moussa Maman Doutchi et Abdoul Kadri Tidjani, tous de la coordination MNSD-Nassara de Dakoro, persistent sur leur position.

Chacun refuse de céder à l’autre. Le communiqué de presse du SG du BPN/MNSD-Nassara sortant Abdoul Kadri Tidjani n’est ni l’oeuvre de

la commission politique, ni celle du Bureau politique national du parti, ni l’initiative du Président du parti, qui est d’ailleurs en déplacement pour la Oumara en Arabie Saoudite. En plus, le Vice-président qui assure l’intérim

du Président du parti, le Président de la section de Niamey Adamou Salifou dit Baba Lycée, n’est pas au courant de ce communiqué.

Et aucune réunion ni échanges informels n’ont eu lieu pour décider du communiqué de presse de Abdoul Kadri Tidjani, soutenu par un autre frustré sur une chaîne internationale, qui vient de perdre son poste du Président du groupe parlementaire. Et aucun texte du parti n’autorise, le SG du parti à prendre une décision qui engage le parti sans la réunion du BPN. Cette dynamique de va-t’en guerre de Abdoul Kadri Tidjani risque de lui créer des ennuis, la table est desservie, il faut partir, sinon il risque de tout perdre, dans la mesure où la section de Maradi a décidé, advienne que pourra, de lui faire sa fête pour ses comportements peut orthodoxe vis-à-vis des militants et de la section.

Par Zabeirou Souley (LE TEMPS N° 161)