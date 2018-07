COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Joëlle Dehasse, nouvelle responsable des opérations de la Banque mondiale au Niger

Mme Joëlle Dehasse est depuis le 1er juillet 2018 la nouvelle responsable des opérations de la Banque mondiale au Niger. Mme Dehasse occupait auparavant les mêmes fonctions au Togo. Elle remplace M. Siaka Bakayoko dont la mission a pris fin le 30 juin 2018.

De nationalité américaine et belge, elle a rejoint la Banque mondiale en 1995 et bénéficie d’une longue expérience d’appui aux opérations dans les régions Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et Afrique. Elle a notamment occupé les fonctions de chargée principale des opérations en Afrique de l’Ouest pour le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Niger (de 2006 à 2011) et de coordonnatrice des opérations pour les pays du Maghreb (2011 à 2015).

A son nouveau poste, Mme Dehasse a trois principales priorités : (i) renforcer le partenariat entre la Banque mondiale et le Niger à travers un dialogue soutenu avec les autorités nationales, les partenaires au développement et la société civile ; (ii) assurer une bonne mise en œuvre du nouveau Cadre de partenariat pays au Niger et améliorer la performance du portefeuille de la Banque ; et (iii) assurer la gestion quotidienne du bureau de la Banque mondiale à Niamey.

Contacts :

Habibatou Gologo, +223 92 14 31 37, hgologo@worldbank.org

