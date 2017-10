COMMUNIQUE DE PRESSE: LANCEMENT DU FONDS AFRIC’INNOV POUR ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT EN AFRIQUE

Paris, Le 16 octobre 2017 – Avec un financement de l’Agence Française de Développement (AFD), l’Institut de la

Recherche pour le Développement (IRD), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le groupe Orange, l’association AfricaFrance et l’association Bondy Innovation, en collaboration avec les incubateurs partenaires, le CTIC (Sénégal), le CIPMEN (Niger), La Fabrique (Burkina Faso), et Etrilabs (Bénin) ont lancé un dispositif de prêts d’honneur : le Fonds Afric’innov.

Ce fonds a pour ambition de fournir les financements nécessaires aux frais de début de parcours (frais de recherche et développement, prototypage, travail sur le business plan, conseil fiscal et juridique, …etc) que les banques commerciales considèrent trop risqués. Le fonds s’attache aussi à servir les petites structures trop éloignées des grands bailleurs privés ou publics. Ce fonds est doté d’un montant initial de 450 000 euros, apporté par l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du programme Afrique Innovation.

Le financement, premier obstacle des porteurs de projet Le financement est un enjeu majeur pour les entrepreneurs et conditionne leur réussite. Comment faire ses preuves sans financement ? Comment développer un prototype sans moyens financiers ? Les banques commerciales et les investisseurs restent souvent frileux à l’idée d’accorder un crédit à une startup qui n’a pas encore fait ses preuves ou qui n’a pas développé de prototype.

Le financement d’amorçage en Afrique, un enjeu pour le développement En France, les startups peuvent bénéficier de certaines aides, publiques ou semi-publiques pour les aider à passer le cap du début de parcours. Les prêts d’honneur sont des prêts à taux zéro et sans garantie. Ils sont, depuis une vingtaine d’années, des outils essentiels de la réussite des politiques publiques d’encouragement à l’entrepreneuriat.

En Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne et francophone, le système de financement des startups est

dans la plupart des pays, insuffisant ou défaillant : peu de garantie de prêt, peu de subventions publiques, pas de

plate-forme de prêt d’honneur. Tandis que les structures d’accompagnement de startup se développent, les outils

financiers restent les grands absents.

Un fonds pour encourager l’innovation et l’entreprenariat en Afrique Le prêt d’honneur :

Un prêt d’honneur est un prêt à taux zéro, accordé non pas à la start-up, mais à l’entrepreneur lui-même. Il est versé directement sur le compte courant du porteur de projet. C’est une condition contraignante, qui a pour but d’assurer le remboursement, étant donné qu’aucune garantie, caution, ni apport n’est demandé au porteur de projet.

Cependant, pour la start-up, il sera non intrusif au capital, permettant un éventuel effet de levier auprès d’autres

sources de financement. Le dispositif PAI :

Adossé à des incubateurs africains partenaires (CTIC, CIPMEN, La Fabrique et Etrilabs), ce nouveau fonds prêtera aux entrepreneurs des sommes comprises entre 10 000 et 30 000 euros, remboursables en 24 mois, sans caution, sans intérêt, et sans intrusion au capital.

Le fonds est actuellement doté par l’AFD à hauteur de 450 000 euros, et pourra à terme être abondé par d’autres

partenaires. Les remboursements seront logés en zone UEMOA pour répondre aux besoins d’autres porteurs de

projets. Le financement d’amorçage des entreprises incubées ou des projets (disposant au préalable d’une existence

juridique) se fera sous la forme d’avances remboursables.

Le sourcing des projets à financer est assuré par les incubateurs africains, dans leur zone d’action. Ensuite, chaque

dossier est revu par un expert externe, afin d’émettre un avis technique objectif sur l’attractivité du dossier et de

formuler au promoteur des conseils et orientations d’amélioration.

Ce fonds est une initiative rare en Afrique, mais ce système a prouvé son efficacité en France puisqu’il est le premier levier de financement des TPE-PME dans l’Hexagone. Il vise à apporter un outil de financement vertueux,

responsable et durable, puisque les premiers remboursements permettront de reconstituer le fonds et d’octroyer

avec le temps des prêts à un nombre croissant de bénéficiaires.

Le projet Afric’innov (programme Afrique Innovation) Il s’agit d’un programme de renforcement des capacités des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant en Afrique. Lancé en octobre 2016, l’objectif est d’aider à la professionnalisation du soutien à l’entrepreneuriat en Afrique.

A propos de l’AFD: L’AFD est la banque française de développement. Publique et solidaire, elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD finance, suit et accompagne aujourd’hui plus de 2500projets de développement. En 2016, l’AFD a consacré 9,4 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

A propos de l’Association Bondy Innovation Fondée en 2011 par l’IRD, l’Université Paris XIII, la Ville de Bondy, la Communauté d’agglomération Est Ensemble et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, l’Association Bondy Innovation, à travers son incubateur Bond’innov détecte, sélectionne et accompagne des projets de création d’entreprises innovantes. Hébergé sur le campus de l’innovation pour la planète, dans les locaux de l’Institut de recherche pour le développement de Bondy, c’est le premier incubateur francilien soutenant les projets de start-up du Sud ou en lien avec le Sud. Ses thématiques, non exclusives, concernent l’innovation dans les domaines de la santé et les biotechnologies, l’économie sociale et solidaire, les TIC, le développement durable et l’environnement. Membre de nombreux think-tanks sur les sujets du développement avec les pays du Sud, Bond’innov est également un centre d’expertise et un hub régional de l’innovation en lien avec les pays du Sud.