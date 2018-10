COMMUNIQUÉ DE PRESSE: lancement officiel de la Campagne « ZERO PALU ! JE M’ENGAGE »

La 1ère Dame Hadjia Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation « Guri Vie Meilleure », procédera, le jeudi 18 octobre 2018 au Palais des Congrès de Niamey, au lancement officiel de la campagne « Zéro Palu! Je m’engage », une initiative de la Commission de l’Union Africaine et du Partenariat Roll Back Malaria.

Cette campagne, approuvée par les 55 Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine lors du 31ème Sommet de l’Organisation tenu le 02 Juillet dernier à Nouakchott en Mauritanie, a été lancée en présence du Directeur Exécutif de Roll Back Malaria (RBM), Dr Kesete Admasu, et de plusieurs autres invités.

Elle vise à éliminer le paludisme sur le continent africain grâce à l’amélioration de l’accès pour tous aux moyens de traitement, de diagnostic et de prévention de la maladie, mais aussi avec l’engagement des mouvements populaires, notamment les communautés, les chefs religieux, le secteur privé, les dirigeants politiques et d’autres membres de la société.

La campagne a également pour objectifs de mobiliser les ressources financières nécessaires pour mettre un terme au paludisme et d’impulser un élan communautaire afin d’améliorer la sensibilisation et l’appropriation des interventions dans le cadre de la lutte contre la maladie.

La 1ère Dame Hadjia Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation « Guri Vie Meilleure » et Ambassadrice de l’initiative « zero palu je m’engage » s’est engagée à mobiliser les dirigeants, les communautés, le secteur privé et les médias à lutter contre cette maladie qui constitue la principale cause de morbidité et de mortalité au Niger.

A l’échelle mondiale, la région africaine de l’OMS concentre 90% de l’ensemble des cas de paludisme et de décès associés. Quinze pays, tous situés en Afrique subsaharienne sauf un, représentent 80% de la charge palustre au niveau mondial.

Plusieurs personnalités prendront la parole au cours de cette cérémonie, notamment, le représentant de la Directrice Régionale de l’OMS pour l’Afrique, la Vice-présidente d’Alma, la représentante du Directeur Exécutif du Partenariat RBM, le représentant du Directeur du Fonds Mondial, la Commissaire Santé et Affaires Sociales de l’Union Africaine, S.E l’Ambassadeur des Etats Unis, S.E l’Ambassadeur de la république de Cuba, mais aussi le Ministre de la Santé Publique du Niger, plusieurs autres personnalités nigériennes et, bien sûr, la 1ère Dame Hadjia Aïssata Issoufou.

Une conférence de presse se tiendra à l’issue de la cérémonie. Tous les médias y sont conviés.