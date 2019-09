COMMUNIQUE DE PRESSE: les Rotary Clubs du Niger s’allient au Niger dans la lutte contre les Hépatites…

La Première Dame du Niger, Hadjia Aissata Issoufou, Marraine de la lutte contre l’Hépatite, parraine la campagne de dépistage gratuit de l’Hépatite, soutenue par le Rotary à Niamey et à Zinder les 21 et 22 Septembre 2019.

L’éradication de la poliomyélite étant pratiquement réalisée, un groupe de rotarien lance un nouveau combat : l’éradication des hépatites virales B et C dans le monde. Deux maladies infectieuses transmises par le sang non sécurisé (Virus B et C) et les autres liquides corporels (Virus B).

Le Ministère de la Santé Publique, à travers la Coordination de lutte contre le VIH/SIDA et l’Hépatite, indique que les hépatites B et C tuent plus que le SIDA de nos jours, étant dix fois plus infectieuses que le VIH/SIDA et, 328 millions de personnes en sont contaminées dans le monde. Les hépatites B et C constituent de nos jours la plus grande épidémie !

Soucieux d’améliorer les conditions de vie des populations locales, les Rotary Clubs du Niger veulent s’investir dans la lutte contre les hépatites B et C, en commençant par une campagne de dépistage gratuit, dans le cadre du programme « Zéro Hépatite» du groupe rotarien. Le Rotary vient ainsi renforcer les actions menées par la Coordination de lutte contre le VIH/Sida et l’Hépatite sous l’égide de la Fondation Guri Vie Meilleure de la Première Dame du Niger.

Dans ce cadre, les Rotary Clubs du Niger, veulent assurer correctement leur part du combat avec l’Initiative « Zéro Hépatite », en soutenant le dépistage des hépatites B et C à Niamey et à Zinder dans un 1er temps, sous le leadership du Ministère de la Santé Publique. L’objectif, à terme, est de Contribuer, comme pour la Poliomyélite, à l’éradication des hépatites B et C au Niger.

Cette action, qui débute à Niamey au CSI Dar Es Salam et à Zinder au SCI Stade, est le point de départ d’un processus d’éradication des Hépatites B et C.

Dans leurs allocutions à cette occasion, les Représentants de la Fondation Guri Vie Meilleure, du Ministre de la Santé Publique et du Rotary, ont tous réaffirmé leur ferme volonté d’allier leurs efforts afin d’atteindre les résultats escomptés au Niger dans cette première phase, et dans sa poursuite jusqu’à l’éradication des hépatites B et C dans notre pays. Quant au Gouverneur de la Région de Niamey, il s’est réjoui de la mobilisation des populations de son entité administrative, et a remercié les autorités du Niger et le Rotary pour cette action salutaire de préservation de la santé des populations.