Communiqué de Presse STA: « Aucun produit non conforme aux spécifications n’a été mis à la consommation »…

La Société de Transformation Alimentaire (STA) , après avoir pris connaissance d’une lettre ouverte faisant état de prétendus faits de recyclage et de mise à la consommation de produits non conformes, réfute totalement ces allégations scandaleuses. La STA mettra tout en œuvre pour investiguer ces fausses allégations qui s’apparentent à du sabotage et se réserve le droit de prendre des mesures y compris judiciaires contre ses auteurs.

Aucun produit non conforme aux spécifications n’a été mis à la consommation, la STA a déjà répondu aux autorités compétentes et aux partenaires, avec des pièces justificatives. La société a par ailleurs déjà adressé à ses clients et aux autorités compétentes l’ensemble des éléments et pièces démontrant qu’aucun produit non conforme n’a été recyclé et mis à la consommation.

Le personnel et la direction font bloc face à cette tentative de déstabilisation qui nuit aux intérêts des enfants, de l’entreprise, de ses employés et du tissu économique local. La société est à la disposition des autorités compétentes et aux vérifications des partenaires à tout moment.

La STA est une entreprise nigérienne créée en 2001, qui emploie 127 personnes à Niamey et qui travaille avec des organisations communautaires de plus de 200 femmes dans le cadre d’activité génératrice de revenus tous les jours. La STA est l’une des principales entreprises agroalimentaires du pays.

Elle contribue également à la chaine de valeur de l’arachide en s’approvisionnant sur le marché nigérien en arachides utilisées dans sa gamme de produits, chaque année c’est plus de 1200 tonnes qui sont produites par plus de 8000 nigériens dans les régions de Maradi, Dosso, Zinder et Tillabéry. Elle a pour mission de nourrir les enfants malnutris au Niger, dans la région du Sahel et travaille pour cela avec les Agences des Nations Unies et les principales ONG.

En 2018, ses produits ont permis de nourrir environ 1.000.000 d’enfants au Niger et dans le Sahel. L’entreprise fabrique ses produits selon les standards internationaux de qualité. Elle est certifiée ISO 900 ; ISO 22000 et est auditée chaque année par le Système des Nations Unis pour les aliments thérapeutiques.

La société participe en moyenne sur les 3 dernières années à hauteur de plus de 1 milliards de FCFA en impôts, taxes, douanes et autres cotisations aux recettes de l’Etat Nigérien.