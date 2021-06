COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 10 JUIN 2021

Le Conseil des ministres s’est réuni ce jour, jeudi 10 juin2021, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES .

Le Conseil des Ministres a adopté la communication conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Plan relative à la note de cadrage macroéconomique et budgétaire 2022-2024

La note de cadrage macroéconomique et budgétaire 2022-2024 a été élaborée conformément au décret n° 2017-429/PRN/MF du 24 mai 2017, déterminant le processus de préparation annuelle du budget de l’Etat, pour servir de base aux travaux d’élaboration de la loi de finances 2022, notamment le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP).

L’objectif principal de cette note est de présenter, sur la base des informations les plus récentes, les grandes tendances macroéconomiques à moyen terme afin de permettre la formulation de politiques publiques cohérentes.

Ainsi, la présente note de cadrage macroéconomique et budgétaire 2022-2024 évalue les performances économiques et financières sur la période 2018-2020, fournit des indications sur les prévisions de l’année 2021 et indique les perspectives sur la période 2022-2024. Cet exercice tient compte des événements économiques majeurs et des effets probables de l’évolution de l’environnement international et régional sur l’économie nationale. En outre, cette note tient compte des orientations du Gouvernement en matière de stabilité budgétaire et des engagements régionaux et internationaux.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche .

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS .

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère des Transports .

AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT .

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Urbanisme et du Logement .

AU TITRE DU MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire .

Ces quatre (04) projets de décrets ont pour objectif d’adapter l’organisation desdits départements ministériels à la nouvelle configuration du Gouvernement, conformément aux dispositions du décret n° 2021-289/PRN du 04 mai 2021, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués et celles du décret n° 2021-319/PM du 11 mai 2021, précisant les attributions des membres du Gouvernement.

MESURES NOMINATIVES .

Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE

Madame Mamadou Souleymane Gambo, inspectrice principale du trésor, est nommée Présidente du Conseil National de Régulation des Marchés Publics de l’ARMP, au Cabinet du Premier Ministre.

Monsieur Kaïgama Ibrahim Sinni, professeur d’enseignement secondaire, Mle 59924/N, est nommé Commissaire à l’organisation du Hadj et de la Oumra, au Cabinet du Premier Ministre.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

Docteur Ranaou Abaché, Mle 70214/M, est nommé secrétaire général du Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES

Madame Rabo Fatchima, est nommée conseillère technique du Ministre des Finances, chargée des marchés publics, au Ministère des Finances.

Monsieur Hamza Mayata, est nommé directeur général des Entreprises publiques et du portefeuille de l’Etat, au Ministère des Finances.

Madame Moha Alassan Mariama, directeur administratif, Mle 69948/P, est nommée directrice du bâtiment et du parc mobilier de l’Etat au Ministère des Finances.

Direction Générale des Douanes :

Monsieur Molimi Barkay, inspecteur principal des douanes, Mle 69261/F, est nommé directeur des enquêtes, du renseignement, de l’analyse des risques et du contentieux à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Monsieur Mahaman Elhadji Ousmane, inspecteur principal des douanes, Mle 75373/X, est nommé directeur d’audit et du contrôle interne à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Madame Souleymane Zeinabou Riba, inspectrice principale des douanes, Mle 66303/C, est nommée directrice des ressources financières et de la logistique à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Monsieur Oumar Dieye Sidi , inspecteur principal des douanes, Mle 73747/V, est nommé directeur de la facilitation et du partenariat à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Monsieur Balla Moustapha, inspecteur principal des douanes, Mle 69940/F, est nommé directeur de la réglementation et de la coopération douanière à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Monsieur Rabiou Kassou, inspecteur principal des douanes, Mle 71895/R, est nommé directeur de la comptabilité et des études à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Monsieur Aboubacar Hamani Diori, inspecteur principal des douanes, Mle 55665/A, est nommé directeur des systèmes d’information à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

Monsieur Amadou Mamane Djimraou, inspecteur principal des douanes, Mle 60552/P, est nommé directeur des ressources humaines et de la formation à la Direction Générale des Douanes, au Ministère des Finances.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Monsieur Mohamed Zeidane, professeur d’enseignement secondaire, Mle 60354/H, est nommé secrétaire général du Ministère de l’Education Nationale.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

Colonel major Souley Aboubacar, ingénieur des eaux forêts, Mle 62984/H, est nommé secrétaire général du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

Colonel Adamou Ibro, ingénieur des eaux et forêts, Mle 68800/J, est nommé secrétaire général adjoint du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

Colonel Idrissa Boureima, ingénieur des eaux et forêts, Mle 53968/Z, est nommé inspecteur général des services, au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

Colonel major Yacouba Seybou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 60716/U, est nommé directeur général des eaux et forêts, chef de corps, au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

Colonel Seydou Moussa Ali, ingénieur des eaux et forêts, Mle 71176/G, est nommé directeur général de l’environnement et du développement durable, au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

Colonel Hassane Djibrilla Cissé, ingénieur des eaux et forêts, docteur en science de l’environnement, Mle 97836/R, est nommé directeur général du Bureau National d’Evaluation Environnementale, au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

Colonel Maïsharou Abdou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 71177/H, est nommé directeur général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification.

COMMUNICATIONS .

Le Conseil des Ministres a entendu trois (03) communications :

Une communication du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires sociales sur la situation de la pandémie de la Covid-19.

L’analyse de la tendance épidémiologique de la Covid-19 montre que la situation est toujours sous contrôle et se présente comme suit à la semaine 21.

STRATEGIES DE LA RIPOSTE

cumul total cas confinés 345, soit une légère augmentation par rapport à la semaine 20 ;

total cas sortis du confinement 315, s oit une légère augmentation par rapport à la semaine 20 ;

oit une légère augmentation par rapport à la semaine 20 ; total cas en cours d’auto confinement 31, soit une légère diminution par rapport à la semaine 20.

STRATEGIES DE LA PRISE EN CHARGE

cumul cas positifs 442, soit 26 nouveaux cas par rapport à la semaine 20 ;

cumul décès enregistrés 192 (stationnaire) ;

cumul des cas guéris enregistrés 143, soit une augmentation de 47 cas par rapport à la semaine 20 ;

patients actifs 107, soit une réduction progressive par rapport à la semaine 20 ;

patients en cours d’hospitalisation 33, soit une réduction progressive par rapport à la semaine 20.

STRATEGIES DE VACCINATION

La vaccination contre la Covid-19 se poursuit actuellement dans les huit (08) régions du Niger avec les vaccins SINOPHARM ET ASTRAZENECA.

deux (02) communications du Ministre de la Jeunesse et du Sport.

La première communication est relative à la réception officielle de la nouvelle arène des jeux traditionnels de Maradi et à l’organisation d’un tournoi de lutte traditionnelle dénommé «Coupe du Président de la République».

L a deuxième communication est relative à la participation du Niger aux compétitions internationales en Boxe et en

Le 23 mai 2021, la fédération Nigérienne de Boxe a présenté deux boxeurs Nigériens à une compétition de boxe professionnelle organisée par l’Etat de Anambra (Nigéria) où les deux candidats ont été médaillés d’or.

Du 5 au 6 juin 2021, l’équipe nationale du Niger de Taekwondo a participé à Dakar (Sénégal) au 12ème championnat d’Afrique avec 10 combattants.

La prestation de nos athlètes à l’issue de ce championnat a été de très haut niveau avec deux médailles d’or et titres de champions d’Afrique et trois médailles de bronze.

Les jeunes médaillés ont été honorés dès leur arrivée à Niamey par les plus Hautes autorités de notre pays à savoir, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui les ont reçus.

L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance. »

Fait à Niamey, le 10 juin 2021