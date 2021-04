COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 22 AVRIL 2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour,

jeudi 22 avril 2021, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Président du Conseil des Ministres.



A l’entame de la séance, le Conseil des Ministres a rendu un hommage au Président Idriss Déby Itno et a prononcé des prières pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.



Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :



I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.



Le Conseil des Ministres a adopté les projets de textes ci-après :



1.1. Projet de décret portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire de la République du Niger.



Depuis un certain temps, le monde fait face à une menace sanitaire grave due à l’apparition de la COVID-19. La pandémie de la COVID-19 a déjà fait plusieurs milliers de morts et son expansion rapide a atteint le Niger.



Pour limiter la propagation de cette pandémie au Niger, le Gouvernement a pris des mesures préventives notamment celles tendant à la limitation des mouvements et des regroupements de personnes.



Face à la menace persistante de cette pandémie qui revêt le caractère d’une calamité publique, le Gouvernement décide de recourir à nouveau aux mesures exceptionnelles prévues par les textes en vigueur, notamment la loi n° 98-024 du 11 août 1998, portant réglementation de l’état d’urgence.



Le présent projet de décret proclame l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national à compter du vendredi 23 avril 2021 à zéro heure (00 h).



1.2. Projet de décret portant proclamation de l’état d’urgence dans la région de Diffa et dans certains départements des régions de Tahoua (département de Tassara et de Tillia) et de Tillabéri (départements de Ouallam, d’Ayérou, de Bankilarté, d’Abala, de Banibangou, de Say, de Torodi, de Téra, de Tillabéri et de Gothèye).



Depuis l’avènement de la secte Boko Haram, la région de Diffa est exposée à une menace terroriste qui revêt désormais un caractère durable.



Le phénomène d’insécurité s’est également exacerbé dans la Région de Tahoua (départements de Tassara et de Tillia) et dans la Région de Tillabéri (Départements de Ouallam, d’Ayérou, de Bankilaré, d’Abala, de Banibangou, de Say, de Torodi, de Téra, de Gothèye et de Tillabéri).



Face à cette situation, le Gouvernement décide de recourir à nouveau aux mesures prévues en période de crise par la Constitution et la loi n° 98-24 du 11 août 1998, portant réglementation de l’état d’urgence.



Ces mesures exceptionnelles visent à permettre aux Forces de Défense et de Sécurité déployées dans ces zones de disposer des moyens juridiques nécessaires pour maintenir et rétablir l’ordre et la sécurité publics.



Le présent projet de décret proclame l’état d’urgence dans lesdites régions à compter du vendredi 23 avril 2021 à zéro heure (00 h).



II. MESURES NOMINATIVES.



Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :



AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES



· Monsieur Abdou Rafa Maman Laouali, macro économiste, gestionnaire du développement, Mle 134498/T, est nommé secrétaire général du Ministère des Finances.



· Docteur Boukari Mamane, enseignant-chercheur à l’Université de Tahoua, est nommé secrétaire général adjoint du Ministère des Finances.



III. COMMUNICATIONS.



Le Conseil des Ministres a entendu deux (02) communications.



ü Une communication du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales relative à la situation de la pandémie de la Covid-19.



A la date du 21 avril 2021, la situation se présente comme suit :



Le taux d’incidence hebdomadaire est toujours à la baisse avec un Ro à 0,237.



A. STRATEGIE DE LA RIPOSTE (au 15/04/2021)



– total cas confinés : 24.100 ;

– total cas sortis du confinement : 24.042 ;

– total cas en cours d’auto confinement : 58.



B. STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE



Au total 94.368 tests ont été réalisés au 21/04/2021 à l’issue desquels :



– 5.141 cas sont confirmés ;

– 4.812 sont sortis guéris, soit un taux de guérison de 93.2% ;

– 191 décès sont enregistrés, soit un taux de létalité de 3,7% ;

– 138 patients actifs parmi lesquels 17 en cours d’hospitalisation dont aucun en réanimation.



C. SEQUENÇAGE : Identification de variant



Sur un lot de 106 échantillons envoyés à l’IDP Dakar, un cas de variant Britannique a été identifié. Il s’agit d’un voyageur provenant d’un pays de la sous-région, le 13 janvier 2021 pour une mission de 04 jours au service de la Métrologie du Ministère du Commerce. Il n’a aucun antécédent de voyage hors de son pays depuis plus d’un an. Il a été testé positif lors de son retour en fin de mission. Il a été pris en charge jusqu’à négativation. Tous ses contacts ont été testés négatifs.



D. VACCINATION



Deux vaccins sont disponibles au Niger à savoir le SONIPARM et l’ASTRAZENECA. La vaccination a déjà commencé à Niamey et sera bientôt étendue dans les autres régions du pays.



ü Une Communication du Ministre des Finances relative à l’attribution d’un marché public par entente directe avec mise en concurrence pour l’acquisition de dix (10) véhicules station Wagon LC VDJ 200 L V8 au profit de la Direction Générale des Douanes.



Ce marché d’un montant de cinq cent soixante-dix millions (570 000 000) de francs CFA hors taxes et hors douanes a pour attributaire provisoire la Société CHAIBOU NAHOUM avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.



Cette communication est faite à titre d’information, conformément aux dispositions de l’arrêté n°0107/PM/ARMP du 1er août 2019, fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 :«Tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA hors Taxe sur la Valeur Ajoutée doit faire l’objet d’une communication préalable en Conseil des Ministres de la part du Ministre en charge du secteur concerné ».





L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance.

Fait à Niamey, le 22 avril 2021

Le Secrétaire Général du Gouvernement (ABDOU DANGALADIMA)