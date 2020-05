COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU VENDREDI 22 MAI 2020

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour, vendredi 22 mai 2020, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République, Président du Conseil des Ministres.

Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes:

SITUATION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 AU NIGER.

Le Conseil des Ministres a fait la situation de la Pandémie du

COVID-19.

A la date du 21 mai 2020, la situation au Niger se présente comme suit:

Par rapport au confinement environ 11.296 personnes ont été confinées, 10.284 sont sorties DE CONFINEMENT et 1012 sont en cours DE CONFINEMENT. Situation des tests de confirmation :

nombre total de personnes testées : 4243;

nombre total de personnes positives : 924;

nombre total de personnes sous traitement : 111;

nombre total de personnes guéries : 753;

nombre total de personnes décédées :

Evolution des cas et DES décès du 19 mars au 20 mai 2020.

Depuis l’apparition du premier cas (19 mars 2020), on a constaté une augmentation des cas positifs dont le pic de 69 cas était atteint le 12 avril 2020. Actuellement, la tendance est à la baisse avec pour la journée du jeudi 21 mai 2020 seulement, 4 cas COVID 19 positifs enregistrés sur un total de 213 tests réalisés ; sur ces 4 cas, 3 cas sont de Zinder et 1 cas de Maradi.

Le RO (coefficient de transmission) du Niger a passé en 2 semaines de 0,60 à 0,25 ; ce qui témoigne de l’évolution favorable de cette Pandémie, mais la vigilance doit être de mise par le respect strict des mesures de barrière ainsi que toutes les autres mesures en vigueur.

PREVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Pour réduire la circulation du virus et arrêter la propagation de la Pandémie, des mesures de prévention sont indispensables et sont actuellement entreprises, notamment :

la désinfection des lieux des contacts ;

le contrôle des dispositifs de prévention des infections ;

la gestion des déchets issus des lieux de confinement ;

la gestion des dépouilles mortuaires ;

la désinfection régulière des ambulances et véhicules de riposte;

le briefing du personnel de santé sur le port et le retrait des équipements de protection ;

la formation des agents de santé sur la gestion des enterrements dignes et sécurisées ;

la désinfection des lieux de culte ;

la formation de 2700 agents de santé environ.

L’approvisionnement en médicaments, consommables et autres matériels techniques. La mission de supervision et d’appui en compagnie des experts dans la Région de Zinder. Cette mission a fait les recommandations suivantes :

A la coordination régionale :

identifier et rendre fonctionnel sans délai des sites de confinement en respectant les normes sanitaires ;

rendre pleinement fonctionnel les postes de contrôle sanitaire aux portes d’entrée de la Ville de Zinder ;

sensibiliser les structures privées sur l’identification et la notification des cas suspects et les impliquer dans la lutte contre le COVID-19.

faire un redéploiement régional du personnel soignant selon les besoins du terrain.

A l’hôpital national de Zinder :

isoler certaines unités de soins pour augmenter la capacité d’hospitalisation des patients COVID-19.

mettre à contribution tous les agents de santé pour le nursing des patients COVID-19 et interdire aux accompagnants l’accès.

prendre des dispositions pour la reprise rapide des activités des soins de routine.

A la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de ZINDER :

mettre en place un SAMU régional ;

respecter les mesures appropriées lors des funérailles.

Pour les sites de prise en charge :

renforcer la sécurité et la surveillance l’entrée des sites de prise en charge.

briefer et sensibiliser les agents de sécurité, les gardiens, les techniciens de surface sur les précautions à prendre vis-à-vis des patients COVID-19 hospitalises ainsi que l’impact de la stigmatisation sur la propagation de cette maladie.

prévoir la désinfection des habits du malade en cas de rechange avant de les remettre à sa famille.

Au vu de la tendance qui se dessine, le Conseil des Ministres a décidé :

de la suspension de la mesure de l’interdiction des ateliers et séminaires sur toute l’étendue du territoire, à compter du 25 mai 2020 ;

du rétablissement des horaires habituels de travail, à savoir de 08 heures à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 08 heures à 13 heures le vendredi et la levée de la réduction du personnel au strict minimum, à compter du 25 mai 2020.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES.

Le Conseil des Ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du Plan de Contingence Inondations dans le contexte du COVID-19.

Le Plan de contingence est un outil de gestion destiné à anticiper dans la préparation et la réponse aux catastrophes. Il est itératif et prend en compte les crises potentielles qui nécessitent la mise en place de stratégies, des dispositifs et des procédures pour fournir l’aide humanitaire nécessaire aux personnes affectées. Il décrit les objectifs, les approches et les procédures devant permettre de faire face à des événements susceptibles de se produire pour y répondre de manière efficace. C’est un processus de planification d’urgence, dans un contexte d’incertitude, au cours duquel divers scénario et objectifs seront fixés.‏

Le Plan de contingence inondations de l’année 2020 intervient dans une période où sévit la maladie à coronavirus (COVID-19).

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement prend les dispositions pour mieux prévenir et préparer les populations à faire face à ces inondations en améliorant leur capacité à se relever le plus rapidement possible. Bien que l’augmentation de la pluviométrie annuelle moyenne ait été généralement favorable à la production végétale, depuis la moitié des années quatre-vingt, elle donne lieu à une fréquence accrue des inondations.

Avec la Pandémie à Coronavirus, les populations prédisposées aux inondations en 2020 pourraient être affectées. En effet, en cas d’inondations, les populations qui auront perdu leurs habitats se retrouveront dans des classes ou dans d’autres sites aménagés par l’Etat et ses partenaires. La forte concentration des populations dans ces circonstances, les exposerait aux risques de contracter la maladie à coronavirus. Cela pourrait également avoir des conséquences négatives sur la production agricole car la personne malade sera indisponible pour participer aux activités champêtres et pastorales. De même, les membres de sa famille seraient aussi confinés pendant au moins deux (2) semaines.

En outre, le risque d’autres maladies hydriques telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques n’est pas écarté surtout pour les personnes les plus vulnérables.

Le Gouvernement et ses partenaires mènent des actions en termes de préparation, d’alerte et de riposte aux impacts négatifs de ces inondations sur les populations dans le but de réduire leur vulnérabilité et de manière globale, contribuer à les rendre plus résilientes face aux catastrophes. Ainsi, comme la Pandémie à coronavirus peut modifier significativement les stratégies habituelles de gestion des inondations, des mesures spécifiques seront prises dont entre autres l’ouverture des centres d’accueil par ville et autres centres exposés aux inondations, la prévision des services de désinfection, d’hygiène et d’assainissement et le renforcement des capacités des systèmes nationaux de santé et des plateformes de réduction de risques de catastrophes.

MESURES NOMINATIVES.

Le Conseil des Ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.

Colonel Amirou Abdoulkader , est nommé chef d’état-major de l’Armée de l’Air, au Ministère de la Défense Nationale.

, est nommé chef d’état-major de l’Armée de l’Air, au Ministère de la Défense Nationale. Colonel Salifou Maïnassara, est nommé chef d’état-major Adjoint de l’Armée de l’Air, au Ministère de la Défense Nationale.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA POPULATION.

Monsieur Ousmane Amadou, démographe, Mle 77826/D, est nommé inspecteur des services, au Ministère de la Population.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE.

Madame Mahamane Fati Lankondé, cadre supérieur de l’ORTN, est nommée secrétaire générale adjointe du Ministère de l’Industrie.

COMMUNICATION:

Le Conseil des Ministres a entendu une (1) communication du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage sur le programme cultures irriguées 2020-2021

Pour résorber le déficit céréalier récurrent le Gouvernement initie chaque année un programme des cultures irriguées conformément à la vision du Président de la République, Chef de l’Etat.

Cette vision déclinée dans «l’Initiative 3N» est une véritable alternative permettant de prévenir les crises alimentaires et nutritionnelles cycliques que connaît le Niger.

Le programme permet de résorber un éventuel déficit céréalier de la campagne agropastorale d’hivernage précédente d’une part, et de soutenir la population pendant la période de soudure d’autre part.

Il est indépendant de l’issue de la campagne pluviale 2020 à venir et couvre toute l’année du fait de la Pandémie du coviD-19.

Le programme d’un montant de 56 902 568 875 FCFA est financé à hauteur de 49,63 %, par l’Etat et ses partenaires. Le gap de financement de 50,37 % sera recherché sur les fonds mobilisés dans le cadre du Plan Global de Riposte à la Pandémie du

COVID-19.

L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance.

Fait à Niamey, le 22 mai 2020

Par Le Secrétaire Général du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA