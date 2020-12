Communiqué du CONUSA D’Allah nous venons à lui nous retournons…

Le CONUSA invite ses membres et la communauté Nigérienne aux USA à la Fatiha qui sera dite pour le repos de l’âme de feu Abdallah Wafy, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Niger auprès des Etats Unis d'Amérique ce Dimanche 20 Décembre 2020 à 2pm E. T heure de New York.

Lien: https://us04web.zoom.us/j/3525311331?pwd=VEIvTEVhQm1JcjdwdFBhNHk1ak5jZz09

Le CONUSA compte sur votre aimable collaboration.