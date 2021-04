COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT…

Share on Twitter

Le Président de la République du Niger, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, le Gouvernement et le Peuple Nigérien ont appris avec une grande émotion, le rappel à Dieu, ce mardi 20 avril 2021, des suites de blessures lors de combats, du Président de la République du Tchad, le Maréchal Idriss DEBYITNO.

Le Président Mohamed BAZOUM et le Gouvernement de la République du Niger présentent leurs condoléances attristées au Peuple Tchadien et à la famille de l’illustre disparu.Le Niger rend hommage au Maréchal du Tchad Idriss DEBY ITNO, salue son engagement personnel dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation del’espace sahélo – saharien.

Le peuple nigérien partage la douleur du peuple tchadien frère et prie pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.

En cette douleureuse circonstance, il tient à exprimer sa solidarité et rassurer le peuple tchadien de son engagement à oeuver de concert avec lui pour la paix et lastabilité des Etats du G5 Sahel et des Etats riverains du Lac Tchad.

Fait à Niamey, le 20 avril 2021

Le Ministre Porte Parole du Gouvernement Tidjani Idrissa Abdoul Kadri