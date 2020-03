COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DU 20 MARS 2020

Share on Twitter

Dans le cadre de la gestion de la Pandémie du CORONAVIRUS,dont le Niger a enregistré son premier cas le jeudi 19 Mars 2020, le Gouvernement, soucieux de la préservation de la santé de la population a, en plus des importantes mesures prises lors des Conseils des Ministres du 13 mars et du 17 mars 2020, décidé des mesures complémentaires suivantes :

1. Le gouvernement Salue et soutient la décision prise par les Chefs Religieux (Oulémas et Chrétiens) le jeudi 19 mars 2020 notamment l’interdiction des prières collectives et la fermeture des lieux des Cultes. Il les exhorte à mener une large campagne de sensibilisation à l’endroit des populations ;

2. Interdiction des regroupements, notamment lors des mariages, baptêmes, foyandi et décès.

3. Fermeture des Auto-gares et Suspension des transports terrestres en commun pour une durée d’une semaine renouvelable à compter du 21 mars 2020 à minuit ;

4. Renforcement du contrôle de température et des mesures d’hygiène aux différentes sorties et entrées des villes ;

5. Interdiction des visites non essentielles dans les maisons d’arrêts ;

6. Réglementation des visites aux malades dans toutes les formations sanitaires publiques et privées ;

7. Application stricte des mesures de préventions dans les services publics et privés, les marchés, les restaurants, les entreprises et les sociétés.

8. Le gouvernement met en garde tous ceux qui véhiculent les fausses informations sur la pandémie du coronavirus à travers les médias, les réseaux sociaux et autres canaux de communication.

Fait à Niamey, le 20 mars 2020

P.D Le Ministre de la Santé Publique

Vice-président du Comité Interministériel de la Gestion de la Pandémie de la Maladie à Coronavirus

Dr Idi Illiassou Mainassara

1