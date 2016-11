Communiqué du gouvernement relatif au tir de missile visant la ville sainte de la Mecque

Le Gouvernement de la République du Niger a appris avec consternation le tir de missile balistique

visant la ville Sainte de la Mecque perpétré par les milices Houthies, le Jeudi 27 Octobre 2016 à partir du Yémen.

Le Gouvernement nigérien dénonce et condamne fermement cet acte sacrilège et cette tentative déplorable de profanation de la ville Sainte de la Mecque et de la Kaaba.

Le Gouvernement du Niger se félicite, au nom du Président de la République, Chef de l’Etat et de l’ensemble du peuple nigérien, de l’interception et de la destruction en vol de ce missile, par la défense aérienne du Royaume d’Arabie Saoudite.

Le Gouvernement de la République du Niger, en rappelant » La position unifiée des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), face aux menaces et atteintes sur les Lieux Saints de l’Islam » notamment la Résolution 03/6 – C (IS) de la 6ème Conférence Islamique au Sommet, exhorte toute la Ummah Islamique à contribuer activement à la préservation et à la protection des Lieux Saints de l’Islam.

A cet égard, le Gouvernement du Niger exprime sa solidarité et son soutien actif au Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite et à la Coalition des Forces, dans leurs efforts de préservation et de protection des Lieux Saints de l’Islam.