COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT…

Le mardi, 10 décembre 2019, des groupes terroristes lourdement armés ont attaqué le Poste Militaire de Reconnaissance d’Inates proche de la frontière avec le Mali. Nous déplorons côté ami: 71 morts, 12 blessés et des portés disparus.

Côté ennemi, des operations de ratissage menées suite à cette attaque ont permis de dénombrer plusieurs dizaines de morts.

Cette attaque intervient au lendemain de celle perpétrée contre le Poste Militaire de Reconnaissance d’Agando, région de Tahoua où l’ennemi a subi de lourdes pertes et au cours de laquelle nous déplorons 3 morts et 5 blessés côté Forces de Défense et de Sécurité.

En cette douloureuse circonstance ,

SEM le Président de la République, Chef de lEtat, Chef Suprême des Armées et le Gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.

rendent un vibrant hommage à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité pour leur engagement sans faille,

Aussi, le Gouvernement decide-t-il des mesures suivantes :

Un deuil national de 72 heures, à compter de vendredi 13 décembre 2019. Les drapeaux seront en berne sur toute l’étendue du territoire. La levée des corps, l’oraison funèbre et l’enterrement se dérouleront demain matin à partir de 9h à la base aérienne 101de Niamey. Des décorations et des promotions à titre posthume sont attribuées à ces valeureux soldats tombés sur le champ d’honneur,

En outre:

Le Gouvernement demande à chaque citoyenne et à chaque citoyen demain à partir de 10h d’avoir une pensée forte et de prononcer une prière de cinq minutes (5 mn) à lendroit de nos valeureux soldats.

La population est invitee, demain vendredi, jour saint de L’islam, à prononcer des prières collectives dans les Mosquées du vendredi des villes, des villages et des hameaux sur l’ensemble du territoire.

Le Gouvernement demande aux autres confessions religieuses à se joindre à cet élan de communion et des prières pour le repos de l’âme de nos morts.

Le gouvernement remercie la communauté internationale pour sa sympathie et sa solidarité agissante et l’invite à redoubler d’efforts dans le combat que nous menons contre le terrorisme, cet ennemi commun.

Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance, de sérénité et dunité, et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre ce fléau jusquà la victoire finale.

Que Dieu bénisse le Niger et son peuple.

Vive le Niger !

Je vous remercie.