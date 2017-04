Communiqué du Ministère de la Défense Nationale : Embuscade contre une patrouille des forces nigériennes et tchadiennes, le 29 mars 2017, à Blatoungour (Diffa)

« Dans le cadre des opérations en cours dans le Bassin du Lac Tchad, un détachement composé des éléments des forces armées nigériennes et tchadiennes en patrouille dans la zone de Blatoungour, à 10 km nord-est de Bosso est tombé dans une embuscade tendue par les terroristes de Boko Haram dans la matinée du 29 mars 2017.

Le bilan provisoire se présente comme suit :

Côté ami : Un mort et onze (11) blessés ;

Côté ennemi : Trois (03) terroristes tués.

Des opérations de ratissage avec des moyens terrestres et aériens sont présentement en cours.

En cette circonstance, le Ministre du Pétrole, assurant l’intérim du Ministre de la Défense Nationale, au Nom du Président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu et à l’ensemble des forces de défense et de sécurité et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Il réitère les encouragements des plus hautes autorités à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui se battent avec détermination aux côtés de leurs compagnons et frères d’armes des forces armées nationales tchadiennes pour anéantir cette organisation terroriste.

Vive les Forces de Défense et de Sécurité

Vive la Coopération bilatérale Nigéro-Tchadienne. ».