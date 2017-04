Communiqué du Ministère de la Défense Nationale : Les éléments de Boko Haram mis en déroute, laissant derrière 57 terroristes tués et d’importants lots de matériels et de munitions, suite à une attaque à Geskérou (Diffa)

Le 09 avril 2017 aux environs de 21 heures, les Forces de Défense et de Sécurité ont, grâce à une réaction très prompte, mis en déroute des éléments du groupe terroriste Boko Haram lourdement armés qui ont lancé une attaque sur la localité de Gueskérou, située à 30 km au Nord Est de Diffa.

Le bilan se présente comme suit :

Côté Ami :

-Quinze (15) éléments FDS et deux (02) civils blessés

• Côté Ennemi :

-Cinquante-sept (57) terroristes tués ;

-Un (01) véhicule de type Toyota pick-up, un (01) mortier de 60mm, deux (02) RPG7, cinq (05) fusils mitrailleurs, vingt (20) AK47 et une importante quantité de munitions ont été récupéré.

A cette occasion, le Ministre de la Défense Nationale, au nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple nigérien, présente ses vives félicitations à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il réitère les encouragements des plus hautes autorités à nos vaillantes forces pour la vigilance et le professionnalisme dont elles font montre dans le cadre du combat contre cette organisation terroriste.