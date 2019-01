Communiqué du Ministère de la Défense Nationale : Plus de 200 terroristes mis hors d’état de nuire, 87 neutralisés et une importante quantité de matériel récupéré par les FAN…

Un drapeau pris aux forces de Boko Haram est brandi par des soldats nigériens entrés dans la ville de Damasak au Nigeria, le 18 mars 2015.(RFI)

Dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko haram, les Forces Armées Nigériennes conduisent une vaste opération de ratissage le long de la rivière Komadougou et sur les iles du Lac Tchad depuis le 28 décembre 2018.

Les actions combinées des troupes au sol et de l’aviation ont donné le bilan provisoire suivant à la date du 02 janvier 2019 :

Côté ennemi :

• Plus de 200 terroristes mis hors d’état de nuire suite aux frappes aériennes.

• 87 terroristes neutralisés par les troupes au sol ;

• 08 pirogues détruites ;

• Une importante quantité de matériel et produits divers récupérés à savoir :

– 03 véhicules dont celui de la société FORACO enlevé à Toumour le 22 novembre 2018 ;

– 02 mitrailleuses, 02 lance-roquettes RPG7, plusieurs armes individuelles de type AK47;

– plus de 2000 cartouches de tous calibres; o 08 téléphones portables;

– Et des lots de produits pharmaceutiques dont des psychotropes ;



Côté amis :

• aucune perte, ni en vie humaine ni en matériel n’est à déplorer.

Le ministre de la défense nationale, au nom du Président de la République, chef suprême des armées et du gouvernement adresse ses vives félicitations à l’ensemble de Forces de défense et de sécurité, particulièrement au détachement militaire engagé dans cette opération de ratissage qui a permis d’infliger de grosses pertes à l’ennemi.

Par ONEP