Communiqué du ministère de la défense nationale relatif a la situation sécuritaire dans la région de Diffa…

Share on Twitter

Share on Facebook

Le dimanche 03 mai 2020, aux environs de 17 heures 45, le poste frontalier Niger-Nigeria de Diffa, été attaqué par des éléments de Boko Haram à bord de véhicules lourdement armés.

On déplore malheureusement deux (02) morts; trois (03) blessés et des matériels calcinés.

Au cours de la même journée, aux environs de 13 heures, une autre colonne de dix véhicules ennemis, en provenance de Tumbun Fulani, localité située à 24 km au Nord-Est de Bosso, a été interceptée. Une action coordonnée entre les Forces armées nigériennes et nigérianes, appuyées par les partenaires, a permis de suivre et d’agir contre cette colonne ennemie. Il en a résulté la neutralisation de cinquante terroristes au niveau du village de Dumba’a, localité nigériane située à 45 km au Sud de Toumour.

Au nom du Président de la République, Chef suprême des Armées, le Ministre de la Défense Nationale, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il apporte ses encouragements aux Forces de Défense et de Sécurité dans leur mission de défense de l’intégrité du territoire national. Il saisit cette opportunité pour saluer la coopération avec les Forces partenaires, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, aux côtés des Forces Armées Nigériennes.

Par Pr Issoufou Katambé