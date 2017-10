Communiqué du Ministère de la Défense Nationale relatif à l’attaque contre une patrouille conjointe de nos Forces de Défense et de Sécurité et des partenaires Américains : Quatre éléments de nos FDS et trois partenaires américains tombés sur le champ

Le mercredi 04 octobre 2017 aux environs de 12 h30, une patrouille conjointe des Forces de Défense et de Sécurité et des partenaires Américains évoluant dans la zone frontalière Mali-Niger est tombée dans une embuscade tendue par des éléments terroristes à bord d’une dizaine de véhicules et une vingtaine de motos à hauteur du village de Tongo-Tongo, situé à environ 80 km au nord-ouest de Ouallam.

Après d’intenses combats au cours desquels les éléments de la patrouille conjointe ont fait montre d’un courage et d’une combativité exemplaires, le bilan s’établit comme suit :

FDS :

04 morts, 08 blessés.

Partenaires Américains :

03 morts, 02 blessés.

En cette douloureuse circonstance, le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées et le Gouvernement présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des disparus et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.

Ils saluent l’engagement des partenaires américains aux côtés de nos Forces de Défense et de Sécurité.

Ils réitèrent leurs fermes soutiens et encouragements à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité dans leur mission de défense de l’intégrité du territoire national et aux partenaires stratégiques pour leur appui constant à la paix et la stabilité dans la sous-région.