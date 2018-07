Communiqué du ministère de la Défense nationale relatif à l’attaque de la position militaire de Baroua

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juillet 2018, aux environs de 23heures, la position militaire de Baroua (à environ 43kn au sud de N’guigmi) a été attaquée par le groupe terroriste Boko Haram.

Le bilan provisoire est le suivant :

Côté ami :

Nous déplorons dans les rangs des Forces armées nigériennes:

– Un militaire décédé

-Et deux blessés

Côté ennemi :

Dix (10) terroristes ont été tués suite à la réaction vigoureuse de nos forces.

Les opérations de ratissage engagées par les nos Forces de défense et de sécurité sont en cours.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense nationale au nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple nigérien, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il réitère ses encouragements aux Forces de défense et de sécurité qui se battent avec courage et dévouement pour venir à bout des groupes terroristes.