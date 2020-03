Communiqué du Ministère de la Défense Nationale…

Un chef de faction de Boko Haram, le nommé Ibrahim Bakoura, et plusieurs de ses compagnons éliminés suite à une opération dans les îles nigériennes du lac Tchad.

Dans le cadre des opérations de la Force Multinationale Mixte, des éléments des Forces Armées Nigériennes déployés dans la région de Diffa, ont mené une opération sur les îles nigériennes du lac Tchad, du 10 au 16 mars 2020, visant à mettre hors de combat les éléments terroristes repliés dans ces îles et à les empêcher de mener toute action coordonnée.

Cette opération conçue et planifiée par des éléments des Armées Nigériennes et Nigérianes et appuyée par un partenaire stratégique a permis d’éliminer Ibrahim Bakoura, un des chefs de factions de Boko Haram et plusieurs de ses compagnons. Ibrahim Bakoura, figure de proue de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest, est impliqué dans plusieurs attaques horribles contre les civils et les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que des enlèvements contre payements de rançons.

Le Ministre de la Défense Nationale, au nom du Président de la République, Chef Suprême des Armées et au nom du Gouvernement, réaffirme son engagement sans répit à mettre hors d’état de nuire les terroristes de tous bords s’infiltrant sur notre sol pour commettre des forfaits. Il félicite et encourage les Forces de Défense et Sécurité pour ce grand succès et les exhorte à redoubler de vigilance jusqu’à anéantissement total de toutes les forces du mal.

Source: ONEP