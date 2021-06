Communiqué du ministère de la santé publique de la population et des affaires sociales du 13 Juin 2021

Le Ministre de la santé publique de la population et des affaires sociales porte à la connaissance de toute la population qu’en plus de la vaccination systématique contre la COVID-19 qui se déroule actuellement dans les différents centres de santé du pays, QU’UNE CAMPAGNE NATIONALE DE MASSE DE VACCINATION contre la COVID-19 se déroulera du Mardi 15 au 22 juin 2021 sur toute l’étendue du territoire national.

Des équipes de vaccination seront positionnées dans les differents Ministères, les institutions de la République, les services publics et privés , les quartiers ou tout autre lieu permettant d’atteindre la cible etc..

Compte tenu de l’aggravation et de la survenue de la 3e vague de COVID-19 encore plus virulente caractérisée par la circulation des variants dans beaucoup des pays du monde , le Ministre de la santé publique de la population et des affaires sociales, invite par conséquent tous les agents de l’état, tous les travailleurs aussi bien des secteurs publics que privés , les FDS , les usagers des services publics ou privés, tous les agents des compagnies des transports aériens ou terrestres, tous les voyageurs par voie terrestre ou aérienne et en général TOUTE LA POPULATION ou TOUS LES HABITANTS âgés de 18 ans à plus, à sortir massivement se faire VACCINER,

le Ministre rappelle que la vaccination demeure la seule arme aujourd’hui contre la COVID-19 et SURTOUT CONTRE LES VARRIANTS qui font actuellement des ravages dans beaucoup des pays du monde.

Le ministre de la santé publique de la population et des affaires sociales, COMPTE sur la prompte mobilisation de tous et de toutes pour faire de cette campagne de masse une réussite afin de préserver la santé de toute la population et de prévenir ou d’empêcher la propagation de cette terible maladie et surtout celle à virus variant qui demeure aujourd’hui UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE ET UNE MENACE MONDIALE pour la Santé.

Le Ministre, lance un vibrant appel à toutes les autorités administratives, coutumières, religieuses , les organisations politiques, les organisations de la société civile , les syndicats de tous les secteurs, les organisations féminines et les organisations non gouvernementales ect …, À ACCOMPAGNER les agents de santé pour la réussite de cette CAMPAGNE DE VACCINATION DE MASSE CONTRE LA COVID-19.

Signé le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales

Dr Illiassou idi Mainassara.