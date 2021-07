COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES.

Le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales , informe la population Nigérienne de la survenue d’une 3e Vague de la pandémie de la COVID-19 dans CERTAINS PAYS AFRICAINS. Cette vague est caractérisée par un fort taux de pourcentage du variant DELTA.



Le Ministre invite par conséquent toute la population à plus de vigilance et de prudence, et rappelle par la même ocasion de la nécessité du respect strict des mesures barrières ( port de masque, distanciation sociale et usage du gel hydoalcoolique) dans tous les lieux rassemblant plus d’une personne.



Il recommande Fortement à toute la population cible de se faire VACCINER contre la COVID-19.

LA VACCINATION, demeure aujourd’hui la meilleure arme pour arrêter la contamination et la propagation de cette terible maladie.



Signé le Ministre

Dr Illiassou Idi Mainassara