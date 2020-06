Communiqué du Ministère de la santé publique du 11 juin 2020…

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Ministre de la santé publique rappelle aux médecins et pharmaciens nouvellement sélectionnés dans le cadre du recrutement a la fonction publique 2020, que l’octroi du numéro matricule et la mise en solde sont impérativement conditionnés par la prise effective du service sur le lieu d’affectation , d’ores et déjà il a été demandé à tous ces sélectionnés de se présenter à la porte 027 du Ministère de la santé conformément au communiqué 000102 du 10 juin 2020.



Toutes les dispositions réglementaires sont prises pour remplacer automatiquement et purement ceux qui ne sont pas disponibles dans l’immédiat par ceux qui ont été sélectionné et se trouvant sur la liste d’attente.

Par le Ministre de la santé publique Dr Idi illiassou Mainassara.