Communiqué du Ministère de l’Intérieur relatif à l’attaque de la prison de haute sécurité de Koutoukalé …

Le lundi 13 mai 2019, vers 16H30, des assaillants lourdement armés à bord de trois (3) véhicules, ont perpétré une attaque contre la prison de haute sécurité de Koutoukalé.

A l’issue d’intenses combats, le bilan est le suivant :

Côté ami : un (01) mort

Côté ennemi :

-Un véhicule de Médecins Sans Frontière enlevé le 02/05/2019 dans le département de Banibangou par des bandits a été récupéré ;

-Une (1) roquette et plusieurs munitions abandonnées sur place.

Grâce au courage des éléments de la Garde Nationale du Niger en charge de la sécurisation, cette attaque, la deuxième du genre contre ladite prison a été repoussée.

Des moyens conséquents ont immédiatement été mobilisés par les Forces de Défense et de Sécurité pour engager des poursuites en vue de neutraliser ces terroristes.

En cette douloureuse circonstance, le Ministre d’Etat, au nom du Président de la République, du Gouvernement et du Peuple Nigérien, adresse ses condoléances les plus émues à la famille du disparu. Que le tout puissant accueille son âme dans son paradis éternel en ce mois béni de Ramadan.

Le Ministre d’Etat, de l’Intérieur salue le courage et la détermination de l’ensemble des FDS dans l’accomplissement de leur noble mission et invite par ailleurs l’ensemble de la population à plus de vigilance en vue d’une collaboration efficiente dans la lutte contre ces criminels.

Vive le Niger.

Source: ONEP