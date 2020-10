COMMUNIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses porte à la connaissance du public que, le 27 octobre 2020, vers 1h45, des individus armés non encore identifiés ont investi le domicile de Monsieur Philipe Nathan Walton de nationalité américaine, sis au village de Massalata (Département de Konni, Région de Tahoua) où il réside avec sa famille.

Après avoir fouillé ledit domicile à la recherche de l’argent, ils ont fini par partir avec le chef de famille, en direction de la zone frontalière.

Aussitôt informées, les Forces de Défense et de Sécurité de la zone ont immédiatement conduit des opérations de ratissage dans le secteur et des renforts ont été déployés sur zone.

Au nom du Président de la République, Chef de l’Etat et du Gouvernement, le Ministre de l’Intérieur de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses condamne cet acte criminel et informe l’opinion publique nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises en collaboration avec les services de sécurité américains et nigérians en vue de retrouver l’intéressé.

Fait à Niamey, le 28 Octobre 2020

Par ALKACHE ALHADA (Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses)