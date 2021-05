COMMUNIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION SUR LA SITUATION DES NIGERIENS VIVANT EN COTE D’IVOIRE

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a été informé dans l’après midi du 19 mai 2021. des actes de violences et de vandalismes perpétrés à l’endroit des ressortissants nigériens vivant en Côte d’Ivoire, particulierement dans les communes d’Abobo, Yopougon, Anyama, Angré, Adjamé et Daloa

Ces actes font suite à la diffusion d’une ancienne vidéo datant de 2019 enregistrée dans un pays voisin et imputée à tort au Niger par des commentaires en dioula et en français de certaines personnes en Côte d’Ivoire

Cette vidéo dans laquelle des exactions sont commises sur un groupe de personnes incriminait les nigériens d’en être les auteurs. Suite à ces événements, l’Ambassade du Niger à Abidjan a présenté un bilan provisoire qui se présente comme suit :

– 39 blessés:

– 290 personnes réfugiées dont 148 à l’Ambassade, 39 a la Brigade de Gendarmerie d’Abobo, 103 à la préfecture de police d’Abidjan

– 24 personnes interpelées par les Forces de Sécurité de Côte d’Ivoire

– Des dégâts matériels importants enregistrés principalement dans les communes d’Abobo, de Yopougon et d’Adjamé, dont l’évaluation sera faite ultérieurement

Face à la gravite de la situation, le Gouvernement a pris les mesures suivantes

– La mise en place d’un Comité de gestion de la crise

-La convocation du Consul Honoraire de Côte d’Ivoire à Niamey

– L’envoi imminent d’une mission de haut en Côte d’Ivoire.

Le Gouvernement tient à exprimer sa compassion aux victimes de ces actes et rassure la communauté nigérienne vivant en Côte d’Ivoire que de concert avec les Autorités ivoiriennes, toutes les dispositions sont prises pour un retour rapide au calme et à la retenue.

En outre, le Gouvernement rassure que la communauté ivoirienne vivant au Niger n’est nullement inquiétée et tient à informer la population nigérienne dans son ensemble, que des mesures sont prises pour que la vérité soit rétablie et que tous les auteurs et complices de ces actes ignobles soient identifiés et punis conformément à la Loi

Fait à Niamey, le 20 mai 2021