COMMUNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT : Le Chef de l’Etat signe deux (2) décrets portant promotion au sein des FAN et de la Gendarmerie Nationale, et promotion et nomination d’Officiers de la GNN

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou a signé deux (2) décrets, portant promotion au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale et promotion et nomination d’Officiers de la Garde Nationale du Niger (GNN).
Aux termes du premier décret, sont promus au grade supérieur au titre de l’avancement normal, les Officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont les noms suivent, pour compter du 1er octobre 2016 :
I. ARMEE DE TERRE
a) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
LES COLONELS :
ABDOU ALMOUSTAPHA MLE AO/SM
LEDRU MOUSTAPHA MLE AO/SM
SOUMANA DIT FODDO KALAKOYE MLE AO/SM
MOROU SEYDOU MLE AO/SM
AHMADOU HASSANE MLE AO/SM
ALTINE IBRAHIM MLE AO/SM
MAHAMAN LAMINOU MLE AO/SM
b) AU GRADE DE COLONEL
LES LIEUTENANTS–COLONELS:
BOUBACAR YACOUBA MLE AO/SM
ABDOULKARIM ILLO MLE AO/SM
MAHAMADOU NOUHOU Bako MLE AO/SM
c) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
LES CHEFS DE BATAILLONS ET LES CHEFS D’ESCADRON (S) ET COMMANDANTS
MAMOUDOU AMADOU BONDABOU MLE AO/SM
OUSMANE ABARCHI MLE AO/SM
IBRAHIM KIMBA KOLLO MLE AO/SM
MOHAMED ALMOCTAR SEYDOU NIANDOU MLE AO/SM
ADAMOU SEYNI CHEKARAOU MLE AO/SM
AMADOU SADOU MLE AO/SM
D) AU GRADE DE CHEF DE BATAILLON ET CHEF D’ESCADRONS (S)
LES CAPITAINES
BOUBACAR BIGA MLE AO/SM
ABDRAHAMANE ADAMOU ZANZAMA MLE AO/SM
ALZOUMA SEYNI MLE AO/SM
HAROUNA BOUWEIDOU BAHARKEL MLE AO/SM
HABIBOU ASSOUMANE MLE AO/SM
ALI BANDIERE ABDOULAZIZ MLE AO/SM
DJINAIDOU ABDOURAHAMANE MLE AO/SM
e) AU GRADE DE CAPITAINE
LES LIEUTENANTS:
IMARANA ABDOU MLE AO/SM
IBRAHIM BOUKARI MLE AO/SM
AISSARA SANI MLE AO/SM
ABDOULAZIZ LESTENAU IBRAHIM MLE AO/SM
AMADOU BELLO ISSA OUMAROU MLE AO/SM
MOUSSA BASSIROU MLE AO/SM
SOULEYMANE SAIDOU ASSANE MLE AO/SM
OUSMANE ABDOU LIMAN MLE AO/SM
ABDOULKADER BOUREIMA MOUMOUNI MLE AO/SM
ABDOULRAJIV IRO MALAM MLE AO/SM
IBRAHIM MOUSSA ABDOULRAZAK TORO MLE AO/SM
DAOUDA KADER MOUMENE MLE AO/SM
AMADOU DAOUDA SOULEYMANE MLE AO/SM
MAI MOCTAR KASSOUMA HAMET MLE AO/SM
ABDOUL KARIM GADO MOUSSA MLE AO/SM
BOUKAR MAHAMANE MLE AO/SM
IBRAHIMA GARBA IDRISSA MLE AO/SM
MOUSSA MALAM TORI ILLIASSOU MLE AO/SM
HIMA ZARAFI ABDOURAHAMANE MLE AO/SM
SOUMANA MOUSSA NOUHOU MLE AO/SM
TINI HAMIDOU ABDOULAZIZ MLE AO/SM
KAOUCEN ETIENNE RHISSA MLE AO/SM
f) AU GRADE DE LIEUTENANT
LES SOUS-LIEUTENANTS /
HALIROU OUMAROU MLE AO/SM
TIEMOGO MIDOU MLE AO/SM
MAHAMADOU GUERO MLE AO/SM
ABDOU SEITO SALEY MLE AO/SM
AMADOU HAMANI MLE AO/SM
ASSANE SOUNNA ABOUBACAR MLE AO/SM
MAHAMADOU BOUBACAR BAGOUMA MLE AO/SM
CAHIBOU ATTAHI NOUREDINE MLE AO/SM
ABDODO MAHAMAN ALMACHOUR MLE AO/SM
HAMANI TAHIROU MAHAMADOU MLE AO/SM
SALEY BINDJO ISMAILA MLE AO/SM
ASSOUMANA MOUSTAPHA ISSIAKOU MLE AO/SM
ABDOULWAHAB SALOU ISSIFI MLE AO/SM
OUMAROU TAHIROU OUMAROU MLE AO/SM
ADAM TAMSOUDINA SANOU MLE AO/SM
CHAIBOU HAROUNA NEDJIM MLE AO/SM
ADAMOU BEN IDE ABDOULAYE MLE AO/SM
BARAZE BOUBACAR MAHAMAN NAZIROU MLE AO/SM
GARBA MOUSSA ABDOUL RAZAK MLE AO/SM
AMADOU ALFARI ABDOUL AZIZ MLE AO/SM
MAMAN SAIDOU MAHAMAN HADI MLE AO/SM
GARBA NAGONJA RACHID MLE AO/SM
MALIKI SALEY ISMAEL MLE AO/SM
ABDOURAHAMANE ADAMOU HAMA AISSATOU MLE AO/SM
ZAKOU MOUMOUNI MLE AO/SM
IDI SANOUSSI MLE AO/SM
MAMAN LAOUALI IDRISSA MLE AO/SM
BOUBACAR SALEY ABDOULAYE MLE AO/SM
HAMZA SANI MLE AO/SM
HAMIDOU ABDOULAYE MLE AO/SM
CHAIBOU MAIKIBI IBRAHIM MLE AO/SM
ABOUBACAR MIKA SALISSOU MLE AO/SM
CHAIBOU ROUFAI MLE AO/SM
MADOUGOU HAROUNA OUMAROU ABDOU MLE AO/SM
ABDOUKADER OUSSEINI MLE AO/SM
ASSOUMANE GAYA CHAMSADDINIMLE AO/SM
II. ARMEE DE L’AIR
a) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
NEANT
b) AU GRADE DE COLONEL
NEANT
C) AU GRADE DE LIETENANT-COLONEL
LES COMMANDANTS :
AMADOU MOUMOUNIU MLE AO/SM
REMY ANDRE WRIGHT MLE AO/SM
SOULEYMANE DAVID ABACHE CHAIBOU MLE AO/SM
d) AU GRADE DE COMMANDANT
NEANT
e) AU GRADE DE CAPITAINE
LES LIEUTENANTS :
ISMAEL MIKO ISSA MLE AO/SM
ABOUBACAR MOUSSA TALAB IBRAHIM KALILOU MLE AO/SM
ALI HAMADOU BONTO MLE AO/SM
ABDOULKARIM LAOUALI MLE AO/SM
HABIB MOUNKAILA AMADOU MLE AO/SM
AMADOU MISSIBA MLE AO/SM
MAHAMANE RABIOU MIKO LAOUALI MLE AO/SM
f) AU GRADE DE LIEUTENANT
LE SOUS-LIEUTENANT:
ISSA HASSANE IBRAHIM MLE AO/SM
III. SERVICE DE SANTE
a) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL-MAJOR
LES MEDECINS-COLONELS:
SALISSOU OUMAROU MLE AO/SM
ISSA OUMAROU MLE AO/SM
b) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL
LE MEDECIN LIEUTENANT-COLONEL :
SIDDO SEYDOU BOUBACAR MLE AO/SM
c) AU GRADE DE DENTISTE LIEUTENANT –COLONEL ET PHARMACIEN LIEUTENANT-COLONEL
LE DENTISTE-COMMANDANT ET LE PHARMACIEN-COMMANDANT
MAMADOU DANDY MLE AO/SM
SALAOU CHAIBOU MLE AO/SM
d) AU GRADE DE MDECIN-COMMANDANT
LES MEDECINS-CAPITAINES
AMADOU HAROUNA SAMBOU MLE AO/SM
DJAFAROU ABARCHI BOUBE MLE AO/SM
GARBA NOMA DAOUDA MLE AO/SM
e) AU GRADE DE MEDECIN-CAPITAINE
LES MEDECINS-LIEUTENANTS
ABDOUSSALAM YOUSSOUFOU SOULEY MLE AO/SM
ABDOUL RAZAK HAMIDOU ZAKOU MLE AO/SM
HACHIMOU AMIROU MLE AO/SM
f) AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT
NEANT
GENDARMERIE NATIONALE
NEANT
a) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
NEANT
b) AU GRADE DE COLONEL
NEANT
c) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
LES CHEFS D’ESCADRONS /
ABDOULAYE TOUBI MLE AO/SM
SEYBOU ABDOU MLE AO/SM
ADAM NAYOUSSA MLE AO/SM
CHEIK OMAR DIAKITE MLE AO/SM
d) AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON
LES CAPITAINES :
ISSA YACOUBA MLE AO/SM
ALIOU YAYE MLE AO/SM
NOUHOU BOUBACAR TANDA MLE AO/SM
MOUSSA SAMAILA MLE AO/SM
SOUMANA SIDIDOU MLE AO/SM
ISSOUFOU NAYOU MLE AO/SM
e) AU GRADE DE CAPITAINE
LE LIEUTENANT :
SOUMANA HAMIDOU MLE AO/SM
f) AU GRADE DE LIEUTENANT
LES SOUS-LIEUTENANTS
HAMIDOU ABDOU SEYNI MLE AO/SM
IBRAHIM BOUDA MLE AO/SM
YAHOUZA ABOUBACAR MLE AO/SM
ISSOUFOU ADAMOU MLE AO/SM
SALIFOU INOUSSA MOUSSA MLE AO/SM
ILLA LAOUALI MLE AO/SM
ADAMOU AMADOU OUMAROU MLE AO/SM
BOUREIMA AMADOU OUMAROU MLE AO/SM
LAOUALI BOUKARI MLE AO/SM
IBRAHIM ISSA MLE AO/SM
SOULEYMANE ELHADJ ILLIASSOU MLE AO/SM
HASSANE AMADOU ABDOULRACHID MLE AO/SM
MAMAN SADISSOU GAMBO ISSA MLE AO/SM
g) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
NEANT
Aux termes du second décret, sont promus et nommés au grade supérieur, au titre de l’avancement normal pour l’année 2016, les Officiers de la Garde Nationale du Niger (GNN) dont les noms suivent, pour compter du 1er octobre 2016.
AU GRADE DE LIEUTENANT :
LES SOUS-LIEUTENANTS :
1. BOUREIMA ISSAKA MLE AO/SM
2. MOUSTAPHA LAOUALI GARBA MLE AO/SM
3. RACHID DAVID COULIDIATY MLE AO/SM
4. MAMANE N AMEWA MLE AO/SM
5. ASSOUMANE ADAMOU CHAIFOU MLE AO/SM
6. MOHAMED MAROU BOUBACAR MLE AO/SM
7. MOUSSA TAHIROU MLE AO/SM
8. RADJIKOU OUMAROU MLE AO/SM