Communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement : Le Chef de l’Etat signe un décret portant promotion au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou a signé un (1) décret, portant promotion au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale.
Aux termes de ce décret, sont promus au grade supérieur au titre de l’avancement normal, les Officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont les noms suivent, pour compter du 1er janvier 2017:
A. FORCES ARMEES NIGERIENNES
I. ARMEE DE TERRE
a) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
LE COLONEL :
MAMAN MOUSSA MLE OA/SM
b) AU GRADE DE COLONEL
LES LIEUTENANTS-COLONELS :
MAMANE SANI MAMANE KIAOU MLE OA/SM
SEINI YANSAMBOU MOUSSA MLE OA/SM
c) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
LES CHEFS DE BATAILLON :
ABDOULAYE MOUSSA IBRAHIM MLE OA/SM
MAMANE KADELA SEYDINA MLE OA/SM
ADAMOU SEINI MLE OA/SM
d) AU GRADE DE CHEF DE BATAILLON
LES CAPITAINES :
KHALID N’GADE AMADOU MLE OA/SM
AGHALHER AMOUMOUNE MLE OA/SM
YAYE SALEY MLE OA/SM
BOUKAR MAINA MLE OA/SM
ABDOU AMADOU MLE OA/SM
e) AU GRADE DE CAPITAINE
LES LIEUTENANTS :
IRO GAGO MLE OA/SM
ALI KARIMOU MLE OA/SM
IBRAHIM BOUBACAR MLE OA/SM
NA ALLAH MORI MLE OA/SM
MAHAMADOU FALKE MLE OA/SM
MAHAMANE LAWALI CHIPKAOU MLE OA/SM
f) AU GRADE DE LIEUTENANT
NEANT
II. ARMEE DE L’AIR
a) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
NEANT
AU GRADE DE COLONEL
NEANT
c) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
NEANT
d) AU GRADE DE COMMANDANT
NEANT
e) AU GRADE DE CAPITAINE
LE LIEUTENANT:
SOULEYMANE BOUBACAR MLE OA/SM
f) AU GRADE DE LIEUTENANT
LES SOUS-LIEUTENANTS :
MOUSSA MOUMOUNI ABDOUL AZIZ MLE OA/SM
MAAZOU WAYA MAHAMANE MANSOUR MLE OA/SM
III. SERVICE DE SANTE
a) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL- MAJOR
NEANT
b) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL
LES MEDECINS LIEUTENANTS-COLONELS :
SALEY HAMMADOU MLE OA/SM
DODO BOUBACAR MLE OA/SM
c) AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT-COLONEL, DENTISTE LIEUTENANT, COLONEL ET PHARMACIEN LIEUTENANT-COLONEL
NEANT
d) AU GRADE DE MEDECIN-COMMANDANT
NEANT
e) AU GRADE DE MEDECIN-CAPITAINE
LES MEDECINS-LIEUTENANTS :
ABDOUL SALAM AKILOU MLE OA/SM
HAMIDOU ADARKA ISSOUFOU MLE OA/SM
MOUSSA DIADIE BOUBACAR MLE OA/SM
ASSOUMANE TOUDOU NOUHOU MLE OA/SM
SALIFOU LAOUALI MLE OA/SM
DJIBO GADO ABDOUL AZIZ MLE OA/SM
KAZA IBRAHIMA MLE OA/SM
MAHAMAN BOUBACAR MLE OA/SM
ABARCHI ISSA MLE OA/SM
ADAMOU TOUNAOU M. MLE OA/SM
B) GENDARMERIE NATIONALE
a) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
LES COLONELS :
DJIBO ADAMOU SANDA MLE OA/SM
SALIFOU WAKASSO MLE OA/SM
b) AU GRADE DE COLONEL
LE LIEUTENANT-COLONEL :
SOULEY ABDOU MLE OA/SM
c) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
NEANT
d) AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON
NEANT
e) AU GRADE DE CAPITAINE
LE LIEUTENANT :
SALEY IBRAHIM MLE AO/SM
f) AU GRADE DE LIEUTENANT
NEANT
g) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
NEANT