Communique du Secrétariat Général du Gouvernement : Promotion et nomination d’Officiers au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU a signé trois (3) décrets, portant promotion et nomination d’Officiers au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale, au titre de l’avancement normal pour l’année 2019, promotion d’un Officier et inscription et nomination d’un Aspirant.

Aux termes du premier décret, sont promus et nommés au grade supérieur au titre de l’avancement normal, les Officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont les noms suivent, pour compter du 1er janvier 2019 :

A) FORCES ARMEES NIGERIENNES

a) ARMEE DE TERRE

1) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR

LES COLONELS :

1. OUMAROU SIDDO OA/SM

2. HAMADOU DJIBO OA/SM

2) AU GRADE DE COLONEL

NEANT

3) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL

NEANT

4) AU GRADE DE COMMANDANT

LE CAPITAINE :

1. YAHAYA IBRAHIM OA/SM

5) AU GRADE DE CAPITAINE

LES LIEUTENANTS :

1. ISSIFI MAHAMANE OA/SM

2. NOUHOU SOULEY OA/SM

3. SOULEYMANE ZAKOU MASSALATCHI OA/SM

4. BELLO DOUA MAHAMADOU OA/SM

5. MAHAMADOU SOUMAILA OA/SM

6. MAROU HAMIDOU ABDOULRAZAK OA/SM

7. ALIO MAIDOUKIA HABIBOU OA/SM

8. OUMAROU SOULEY ISMAILA OA/SM

9. MOUMOUNI SOUNNA HASSANE OA/SM

10. MAROU TINE ISSOUFOU OA/SM

11. HAYAKI MOUNGA ABDOULKADER OA/SM

12. RABIOU MADABA ABDOULMOUMOUNI OA/SM

13. MAMOUDOU MAHAMANE MOUTARI OA/SM

14. SOULEY HAMISSOU OA/SM

15. ROUA HAMA IBRAHIM OA/SM

16. ABDOU IBRAHIM BALA OA/SM

17. HAYO MOUSSA ABDOU RASSIDOU OA/SM

18. IDI MAMANE NAZIROU OA/SM

19. IBRAHIM MOUSSA SALISSOU OA/SM

20. HAMZA ABDOULAYE OA/SM

6) AU GRADE DE LIEUTENANT

NEANT

7) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT

L’ASPIRANT :

1. GARBA IDE ABDOUL RAZAK 08 057

b) ARMEE DE L’AIR

1) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR

NEANT

2) AU GRADE DE COLONEL

LE LIEUTENANT-COLONEL :

1. ABDOULAYE HAMIDOU OA/SM

3) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL

NEANT

4) AU GRADE DE COMMANDANT

NEANT

5) AU GRADE DE CAPITAINE

NEANT

6) AU GRADE DE LIEUTENANT

NEANT

7) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT

LES ASPIRANTS :

MAMAN SANI MOUSSA MOUSSA 13 036

NIANDOU MADIZE ABDOUL SOULEYMANE 13 038

ADAMOU AMADOU NOUREDDINE 13 032

AMADOU BAGNOU IDRISSA 14 059

c) SERVICE DE SANTE

1) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL-MAJOR

NEANT

2) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL

NEANT

3) AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT-COLONEL

NEANT

4) AU GRADE DE MEDECIN-COMMANDANT

NEANT

5) AU GRADE DE MEDECIN-CAPITAINE

LES MEDECIN-LIEUTENANTS :

1. MAHAMANE NASSIROU OUMAROU MAMANE OA/SM

2. MAMANE NASSER IBO ISSA OA/SM

6) AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT

NEANT

7) AU GRADE DE MEDECIN SOUS-LIEUTENANT

NEANT

B) GENDARMERIE NATIONALE

1) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR

NEANT

2) AU GRADE DE COLONEL

LE LIEUTENANT-COLONEL :

1. IDE HAMIDOU OA/SM

3) AU GRADE DE LIEUTENANT COLONEL

LES CHEFS D’ESCADRONS :

1. MOUSSA MOUNKAILA SIDDO

2. SOULEY MAGUINA

3. MALIKI DIT KAMAYE ABDOU

4) AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON

LES CAPITAINES :

1. IBRAHIM DAMBADJI MOUSSA

2. ADDA BIDI MAHAMANE

3. ISSAKA ASSOUMANA

5) AU GRADE DE CAPITAINE

LE LIEUTENANT :

1. ABBA KOURA MAHABIBOU

6) AU GRADE DE LIEUTENANT

NEANT

7) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT

NEANT.

Aux termes du second décret, est promu au grade supérieur au titre de l’avancement normal, l’Officier des Forces Armées Nigériennes dont le nom suit, pour compter du 1er octobre 2018 :

ARMEE DE TERRE

AU GRADE DE LIEUTENANT

LE SOUS-LIEUTENANT :

ABDOULAYE MALLAM SIDI ALMOCTAR Mle OA/SM

Aux termes du troisième décret, est inscrit au tableau d’avancement complémentaire au titre de l’année budgétaire 2018 et nommé au grade supérieur, l’Aspirant des Forces Armées Nigériennes dont le nom suit, pour compter du 1er octobre 2018.

AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT

L’ASPIRANT :

IBRAHIM GARBA SALIFOU Mle 13 031

Source: LE SAHEL