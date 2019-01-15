Communique du Secrétariat Général du Gouvernement : Promotion et nomination d’Officiers au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU a signé trois (3) décrets, portant promotion et nomination d’Officiers au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale, au titre de l’avancement normal pour l’année 2019, promotion d’un Officier et inscription et nomination d’un Aspirant.
Aux termes du premier décret, sont promus et nommés au grade supérieur au titre de l’avancement normal, les Officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont les noms suivent, pour compter du 1er janvier 2019 :
A) FORCES ARMEES NIGERIENNES
a) ARMEE DE TERRE
1) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
LES COLONELS :
1. OUMAROU SIDDO OA/SM
2. HAMADOU DJIBO OA/SM
2) AU GRADE DE COLONEL
NEANT
3) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
NEANT
4) AU GRADE DE COMMANDANT
LE CAPITAINE :
1. YAHAYA IBRAHIM OA/SM
5) AU GRADE DE CAPITAINE
LES LIEUTENANTS :
1. ISSIFI MAHAMANE OA/SM
2. NOUHOU SOULEY OA/SM
3. SOULEYMANE ZAKOU MASSALATCHI OA/SM
4. BELLO DOUA MAHAMADOU OA/SM
5. MAHAMADOU SOUMAILA OA/SM
6. MAROU HAMIDOU ABDOULRAZAK OA/SM
7. ALIO MAIDOUKIA HABIBOU OA/SM
8. OUMAROU SOULEY ISMAILA OA/SM
9. MOUMOUNI SOUNNA HASSANE OA/SM
10. MAROU TINE ISSOUFOU OA/SM
11. HAYAKI MOUNGA ABDOULKADER OA/SM
12. RABIOU MADABA ABDOULMOUMOUNI OA/SM
13. MAMOUDOU MAHAMANE MOUTARI OA/SM
14. SOULEY HAMISSOU OA/SM
15. ROUA HAMA IBRAHIM OA/SM
16. ABDOU IBRAHIM BALA OA/SM
17. HAYO MOUSSA ABDOU RASSIDOU OA/SM
18. IDI MAMANE NAZIROU OA/SM
19. IBRAHIM MOUSSA SALISSOU OA/SM
20. HAMZA ABDOULAYE OA/SM
6) AU GRADE DE LIEUTENANT
NEANT
7) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
L’ASPIRANT :
1. GARBA IDE ABDOUL RAZAK 08 057
b) ARMEE DE L’AIR
1) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
NEANT
2) AU GRADE DE COLONEL
LE LIEUTENANT-COLONEL :
1. ABDOULAYE HAMIDOU OA/SM
3) AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
NEANT
4) AU GRADE DE COMMANDANT
NEANT
5) AU GRADE DE CAPITAINE
NEANT
6) AU GRADE DE LIEUTENANT
NEANT
7) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
LES ASPIRANTS :
MAMAN SANI MOUSSA MOUSSA 13 036
NIANDOU MADIZE ABDOUL SOULEYMANE 13 038
ADAMOU AMADOU NOUREDDINE 13 032
AMADOU BAGNOU IDRISSA 14 059
c) SERVICE DE SANTE
1) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL-MAJOR
NEANT
2) AU GRADE DE MEDECIN-COLONEL
NEANT
3) AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT-COLONEL
NEANT
4) AU GRADE DE MEDECIN-COMMANDANT
NEANT
5) AU GRADE DE MEDECIN-CAPITAINE
LES MEDECIN-LIEUTENANTS :
1. MAHAMANE NASSIROU OUMAROU MAMANE OA/SM
2. MAMANE NASSER IBO ISSA OA/SM
6) AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT
NEANT
7) AU GRADE DE MEDECIN SOUS-LIEUTENANT
NEANT
B) GENDARMERIE NATIONALE
1) AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
NEANT
2) AU GRADE DE COLONEL
LE LIEUTENANT-COLONEL :
1. IDE HAMIDOU OA/SM
3) AU GRADE DE LIEUTENANT COLONEL
LES CHEFS D’ESCADRONS :
1. MOUSSA MOUNKAILA SIDDO
2. SOULEY MAGUINA
3. MALIKI DIT KAMAYE ABDOU
4) AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON
LES CAPITAINES :
1. IBRAHIM DAMBADJI MOUSSA
2. ADDA BIDI MAHAMANE
3. ISSAKA ASSOUMANA
5) AU GRADE DE CAPITAINE
LE LIEUTENANT :
1. ABBA KOURA MAHABIBOU
6) AU GRADE DE LIEUTENANT
NEANT
7) AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
NEANT.
Aux termes du second décret, est promu au grade supérieur au titre de l’avancement normal, l’Officier des Forces Armées Nigériennes dont le nom suit, pour compter du 1er octobre 2018 :
ARMEE DE TERRE
AU GRADE DE LIEUTENANT
LE SOUS-LIEUTENANT :
ABDOULAYE MALLAM SIDI ALMOCTAR Mle OA/SM
Aux termes du troisième décret, est inscrit au tableau d’avancement complémentaire au titre de l’année budgétaire 2018 et nommé au grade supérieur, l’Aspirant des Forces Armées Nigériennes dont le nom suit, pour compter du 1er octobre 2018.
AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
L’ASPIRANT :
IBRAHIM GARBA SALIFOU Mle 13 031
Source: LE SAHEL