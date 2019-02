Communiqué final issu de la Table ronde sur le financement du Plan d’Investissements Climatiques pour la Région du Sahel : 1,32 milliard de dollars US recherché, 3,41 milliards de dollars US annoncés

La table ronde sur le financement du PIC-RS 2018-2030 et du Programme prioritaire pour catalyser les investissements climatiques au Sahel (PPCI 2020-2030), tenue hier à Niamey, s’est soldée par un franc succès. En effet, les bailleurs de fonds ont exprimé leur totale adhésion à la démarche de la Commission climat pour le Sahel. La preuve : pour un besoin de financement de 1,32 milliards de dollars US, la table ronde a enregistré des annonces de contribution de l’ordre de 3,41 milliards de dollars US pour le financement du PPCI d’après le communiqué final publié à cet effet.

Lire, ci-dessous, le communiqué final lu par la ministre malienne de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable Mme Keita Aïda M’bo.

1. Le 26 février 2019 s’est tenue, dans la salle Margou de l’Hôtel Gawèye à Niamey au Niger, la table ronde portant sur le financement du Plan d’Investissement Climat pour la Région du Sahel (PIORS 2018-2030) et du Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climatiques au Sahel (PPCI 2020-2025).

2. La table ronde a été organisée par le Gouvernement de la République du Niger pour le compte de la Commission Climat pour la Région Sahel avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers du PIC-RS.

3. La table ronde s’est déroulée en trois (3) sessions : une session d’ouverture, une session des communications et des annonces et une session de clôture.

4. Les délégations des pays membres suivants ont pris part à cette table ronde :

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan, et le Tchad. Etaient également présentes les délégations des pays partenaires suivants : le Royaume du Maroc (Partenaire-fondateur de la CCRS), la République Française, la République Fédérale l’Allemagne, le Gabon (Pays Coordonnateur du CAHOOSCC) et le Congo (Pays Coordonnateur de la Commission Climat pour le Bassin du Congo).

5. Aussi, les délégations des institutions et agences de financement et organisations suivantes ont pris part à la Table Ronde : la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale (BM), la Coordination du Système des Nations Unies au Niger, l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AFD), le Fonds International pour le Développent Agricole (FIDA), le Centre de Compétence en Changement Climatique (4C) du Royaume du Maroc, l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), les Fonds d’Investissements Climatiques (GIF), l’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako Gourma (ALG), l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), le Comité inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine (UEMOA), l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV), la CEDEAO, le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification, SOS Sahel France, l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), l’ONU Environnement, la FAO, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), le G5 Sahel, la Coopération Suisse, l’Institut de Recherche pour Développement (IRD), le CIRAD, l’ARDN et le RESAD-Niger et France.

6. La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence de S.E.M Brigi Rafini, Premier Ministre,Chef du Gouvernement du Niger, en présence des Ministres et experts des pays membres de la Commission Climat pour la Région Sahel ainsi que du Royaume du Maroc, des membres du Gouvernement du Niger, les institutions sous régionales et régionales et des représentants des partenaires techniques et financiers.

7. L’ouverture de la Table Ronde a été marquée par l’importante allocution de S.E.M BrigiRafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, précédée par les interventionsdes représentants de la Banque Africaine de Développement et de la France.

8. Dans son allocution d’ouverture, S.E.M Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur participation à cette importante table ronde.

9. Le Premier Ministre s’est appesanti sur le PIC-RS, le PRP et le PPCI, avant d’inviter les partenaires techniques et financiers à accompagner la Région du Sahel à financer les actions prioritaires retenues.

10. Les différents invités ont salué l’initiative de la Commission Climat pour la Région du Sahel pour l’organisation de la Table Ronde. Ils ont apprécié la

pertinence de la vision et des orientations ainsi que la qualité des documents présentés.

11. Lors de leurs interventions, plusieurs Chefs de Délégation et représentants des partenaires ont réaffirmé leur adhésion au PIC-RS et au PPCI. Ils ont également précisé leurs contributions de financement en appui à la mise en œuvre du Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements climatiques au Sahel. A cet effet, la Table Ronde a enregistré des annonces de contribution de l’ordre de 3,41 milliards de $ US pour un besoin exprimé de 1,32 milliard de $ US, assurant ainsi très largement la couverture des besoins de financement pour la mise en œuvre du PPCI. Les contributions enregistrées sont déclinées dans l’ordre des annonces comme suit :

– Banque Mondiale : 1,5 milliards de dollars US ;

– Union Européenne : 750 millions d’euros ;

– France : 250 millions d’euros ;

BAD : 1,3 milliards USD dont 500 millions de dollars US pour le PPCI

– FIDA : 200 millions de dollars US ;

– Coopération Suisse : 75 millions de dollars US.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc s’est engagéà prendre en charge les études de faisabilité en prélude à la mise en œuvre du Plan d’Investissement Climat et a annoncé que la Commission pourra compter sur l’appui du Centre de Compétences en Changement Climatique « 4C MAROC » notamment en matière de renforcement des capacités de ses membres.

De même, la FAO, l’ONU Environnement, le GIF, l’IFDD ainsi que les institutions régionales et sous régionales présentes ont réitéré leur disponibilité à accompagner la mise en œuvre du PIC-RS et du PPCI.

12. Les partenaires Techniques et Financiers ont, par ailleurs, encouragé les pays membres de la Commission Climat pour la Région du Sahel à mettre en place un cadre de Concertation avec les PTFs, cadre devant assurer la cohérence et la synergie des différentes interventions.

Aussi, ils les ont encouragés à redoubler leurs efforts visant à mobiliser des financements climat à travers les différents mécanismes et entités dédiés, du secteur privé. Par ailleurs, les PTFs ont encouragé les pays à accorder une attention particulière à l’Agro-Ecologie comme approche promouvant une agriculture résiliente.

13. En outre, conformément aux décisions issues de la 1ère Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission, les Etats membres se sont engagés à contribuer à hauteur de 10% au financement du PPCI sous forme de contrepartie.

14. Le Gouvernement du Niger remercie, au nom de tous les pays membres et partenaires de la Commission Climat pour la Région du Sahel, la Banque Africaine de Développement et la FAO pour leur rôle de coordination dans la préparation de la présente table ronde et la mobilisation des autres partenaires.

15. En outre, le Gouvernement du Niger remercie, au nom de tous les pays membres et partenaires de la Commission Climat pour la Région du Sahel, les partenaires techniques et financiers participants pour leur confiance et leur engagement.

16. En conclusion, toutes les parties se sont félicitées du succès des travaux de la Table Ronde et recommandent la mise en place d’un mécanisme efficace de suivi pour la concrétisation des annonces.

Fait à Niamey, le 26 février 2019

Par La Table Ronde