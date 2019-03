Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF) de Konni : 263 agents en formation

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Ider Adamou, a procédé, hier, au lancement officiel de la formation des agents de la Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF).

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de l’Ecole Nationale de la Police et de la Formation permanente en présence du Directeur Général de la Police Nationale, du Chef de la Mission d’EUCAP SAHEL Niger et de plusieurs responsables des FDS. Ce cadre a aussi servi à la réception d’un don de matériels qui contribuera à renforcer les efforts du Gouvernement en matière de sécurisation du territoire et des populations.

En Procédant au lancement officiel de la formation, le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, a rappelé que les autorités de la 7ème République ont fait de la question de la sécurisation des frontières et des populations leur préoccupation majeure à travers l’adoption de la stratégie nationale de sécurité intérieure en 2017.

C’est pourquoi, a poursuivi M. Ider Adamou, le gouvernement s’est engagé avec l’appui technique et financier des pays amis « à lutter contre les phénomènes de la criminalité transnationale organisée, du terrorise et de l’immigration clandestine ». M. Ider Adamou a félicité les 263 policiers bénéficiaires de la formation, pour « la bonne volonté, la détermination et le don de soi » dont ils ont fait montre en choisissant de constituer le personnel de la Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF).

« Le métier que vous allez exercer est à la fois exaltant et complexe mais, au regard de la pertinence des enseignements que vous allez recevoir, de l’expertise et de l’expérience des formateurs je ne doute point des capacités que vous allez développer pour répondre aux besoins sans cesse croissants de sécurisation des frontières de notre cher pays» a-t-il dit aux agents concernés par la formation.

Auparavant, le Directeur Général de la Police Nationale du Niger, Dr Souley Boubacar, a affirmé que la création des CMCF vise « le renforcement des capacités de la Police Nigérienne en matière de contrôle et de sécurisation des frontières par la mise en place d’unités opérationnelles mobiles de patrouille ». En effet, cette cérémonie se déroule selon Dr Souley Boubacar, dans un contexte sécuritaire caractérisé par la persistance des activités terroristes et des bandits armés circonscrites dans la bande sahélo-saharienne de notre pays, des attaques sur des populations civiles et des forces de défense et de sécurité qui continuent d’endeuiller des familles nigériennes et qui provoquent une certaine psychose au sein de la population.

Dans son allocution, Mme Antje Pittelkau, Chef de Mission Adjointe de EUCAP SAHEL Niger et Coordinatrice du projet CMCF au titre de l’Allemagne, a souligné que cette nouvelle formation d’éléments du CMCF est une innovation dans le domaine. C’est en effet un projet novateur dans son concept ; transversal dans les thématiques et les savoir-faire qu’il entend rassembler, intégrer dans la complémentarité des partenariats qu’il sollicite et durable quant à l’appropriation locale qu’il favorise pour une meilleure sécurité et une gestion des frontières au service des populations locales. Pour elle, les partenaires sont au bon endroit et au bon moment car le Niger est un pays «stable, soucieux des droits de l’homme et épargné pour l’essentiel par le terrorisme et l’instabilité».

La signature de cette convention de formation qui acte le lancement d’un tout premier cycle de formation au profit des agents qui constituent la nouvelle Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières de Birni N’Konni, marque l’aboutissement d’un processus enclenché il y a plus d’une année. Près de 200 millions de franc CFA de matériels, composés de véhicules et de matériels de protection, ont été livrés lors de cette cérémonie. Ce geste s’inscrit dans la continuité de l’action menée par EUCAP Sahel Niger et l’ensemble de ses partenaires pour le renforcement des capacités des Forces de Défenses et de Sécurité du Niger.

Les Compagnies Mobiles de Contrôle des Frontières (CMCF) ont été créés par l’arrêté n°0524/MISP/D/ACR/DGPN/DERPS/CT du 29 août 2016, avec pour mission principale la surveillance, le contrôle et la sécurisation des frontières terrestres, fluviales et lacustres avec les pays limitrophes. Les objectifs spécifiques visés par le Gouvernement à travers la création de ces CMCF sont entre autres de renforcer la sécurité des populations frontalières, de renforcer les capacités opérationnelles des services de la Police Nationale impliqués dans la lutte contre les réseaux criminels organisés, d’améliorer la gestion policière des frontières, de surveiller les espaces frontaliers par les services compétents de l’Etat et d’améliorer la coordination et la coopération transfrontalière.

Par Souleymane Yahaya et

Rahama Siradja (Stagiaire)