« Concours d’entrée au Prytanée Militaire de Niamey : L’équité et l’égalité des citoyens restaurées ! »

Le 10 août 2018, le Président de la Commission Permanente de Recrutement et de sélection du Ministère de la Défense Nationale a sorti un communiqué qui a déclaré définitivement les admis les candidats au concours d’entrée dans les écoles d’Enfants des Troupes, session 2018, sous réserve bien entendu des aptitudes physiques et médicales exigées pour ce type d’Ecoles. A cet effet, 60 candidats ont été déclarés admis, dont 15 filles, et 16 candidats sont sur la liste d’attente dont 5 filles. Parmi les admis, la région de Niamey s’est tapée la part de lion et se classe en tête, suivie des régions de Dosso et Maradi.Ce qui frappe à l’œil est le constat que plus des3/5 des admis sont issus de a région de Niamey.

C’est pour cette raison que plusieurs citoyens s’interrogent et vont jusqu’à douter de la transparence et de la crédibilité de ce concours.Cela peut paraitre légitime pour un néophyte, mais il ne faut pas perdre de vue que les meilleurs écoles primaires sont toutes à Niamey. Les enfants sont aussi préparés en amont pour ce test. Sinon les critères de l’anonymat et des corrections sont très rigoureux de sorte qu’aucune marge de manœuvre n’a été laissée aux esprits malveillants.

Et aujourd’hui dans toutes les critiques personne n’a pu donner le moindre indice de corruption ou de fraude. Les deux personnalités qui sont à la tête du Ministère de la Défense Nationale, à savoir, le Ministre Kalla Mountari et le Secrétaire Général le Général Karim Gama sont tous de Maradi. Et cette région a, à peine pu s’en tirer avec une troisième place.

En plus deux des neveux directs du Ministre de la Défense Nationale ont tout de même échoué à ce concours.En plus, aucun nom d’un responsable politique ou militaire n’a été cité par les gens qui par ignorance des critères accusent à tort les organisateurs de ce concours.

Ce qui n’était pas le cas à une époque récente de l’histoire du Niger. C’est cela le tempo de la renaissance du Président Issoufou Mahamadou : Montrer dans les actes, que seuls les meilleurs gagnent.

Ce qui connaissent, le ministre Kalla Mountari savent qu’il a fait annulé plusieurs décisions et autres actes pour le respect de l’équité et de l’égalité des citoyens devant la loi. Son honnêteté et sa loyauté, lui ont valu cette confiance des Nigériens partout où il a servi. Mais, le seul aspect peut-être qu’il faille désormais prendre en compte, pour permettre à cette école d’être véritablement nationale, est qu’on doit y retrouver tous les fils des différentes régions. Il faut recommander un système de quota par région en fonction du nombre des écoles et des éffectifs.